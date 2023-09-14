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【醫學奇蹟】男子患末期胃癌被判剩2個月命　積極治療半年後奇蹟好轉

醫生診症室 12:26 2023/09/14

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有台灣外科醫生分享病例，指一名男子患上末期胃癌，結果積極治療半年後竟奇蹟好轉。

癌症末期並非毫無轉機！有台灣外科醫生分享病例，指一名60歲男子罹患胃癌，且癌症已擴散至塞滿整個胃，無法自行進食及排便。醫生原本判斷他只剩2個月壽命，但他積極接受治療，結果半年後竟然奇蹟好轉，甚至到目前仍能穩定與惡疾共存。

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台灣外科醫生陳榮堅上周六（6日）在其個人Facebook專頁發文，表示該名男子罹患胃癌，做胃鏡檢查時發現癌症已經塞滿整個胃，甚至已經吃到胰臟頭，並且已經將整個橫結腸吃掉，導致他完全吃不下東西、肚子腫脹、無法排便，同時還伴有黃疸。

男子之後經內科轉到外科求診，由於當時他的肚子「非常非常的脹」，所以陳榮堅先為他做人工肛門及胃造口減壓。而家屬對治療十分積極，男子本身亦有強烈的求生意志，因此陳榮堅替對方完成減壓後，便將他轉介到放射腫瘤科進行光子治療照射，黃疸的部分則用電腦斷層將塞住的膽汁引流出來。不過鑒於情況實在嚴重，陳榮堅當時推測這名病患大概只剩2個月壽命，後續可能會逐漸走向做安寧治療。

然而讓他意想不到的是，這名男子在各科合作下居然開始排便，甚至其他症狀亦開始慢慢好轉，於是尋求更積極的治療，之後會同血液腫瘤科進行全身性的化療。半年後，男子已經可以自行進食、解便，人工肛門及胃造口亦可以移除，而且癌症指數已降至接近正常範圍。觀察一年後，男子甚至可以去公園晨跑，目前也持續在門診追蹤病況。陳榮堅指，男子的胃癌並未消失，但似乎已經可以跟他達到和平共存的狀態。

陳榮堅感嘆，這名病患的情況連醫生也無法解釋，認為大家脫下白袍後也只是普通人，

我們沒辦法知道上天的安排，當所有的努力都做了之後，沒辦法用科學的知識去預期一個人真正的壽緣。

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責任編輯：羅嘉欣

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