【食用安全】酸梅湯變內地爆紅養生飲品　藥房每劑¥10供不應求【附酸梅湯飲用宜忌】

▲ 酸梅湯內地爆紅，藥房$10/劑供不應求，更化身海底撈湯底。

酸梅湯可以消滯，近日竟成為内地爆紅的養生飲品，「花10元去中醫館配酸梅湯」的話題一度登上平台熱搜榜，大批網紅跟風前往藥房執藥，甚至有人將酸梅湯湯包做成火鍋湯底，讓藥房的酸梅湯供不應求。

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綜合内地媒體報道，近日有網紅在抖音直播「花10元找中醫配酸梅湯」的影片，直播內容包括到中醫館執藥及煲酸梅湯的過程，影片吸引了將近2,000萬名網民觀看，大批年輕人追捧酸梅湯的養生功效，紛紛走進藥房抓藥，中醫館更成為了打卡熱點，號稱酸梅湯是「更適合中國寶寶體質的飲料」、「打敗奶茶店竟然是中藥房」。

而從一眾網紅發出的影片中可見，拍攝者走進中醫館看診，隨後開方抓藥，並進行熬湯，同時還可以自行選擇加冰和冰糖，令酸梅湯更符合自己口味。有網紅表示，在中醫館製作出來的酸梅湯便宜又好喝，只需花9.32元人民幣就能喝5杯。

隨著這股熱潮愈演愈烈，有人去吃海底撈時，竟然將酸梅湯材料倒進火鍋裡煲湯；有中醫館的酸梅湯藥方已被抓完，出現供不應求的現象；浙江省也有中醫院表示，酸梅湯訂單暴增，醫院已經斷貨；四川成都的店家則一致將酸梅湯的配方放在最顯眼的位置，中藥房更成為了打卡勝地。

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另外，多段影片中都可以見到不少網紅「刷醫保」，僅花不到10元人民幣的低廉價格，就能買到一份酸梅湯原材料，甚至已經煲好、包裝好。對此，杭州市醫療保障管理服務中心日前向各定點醫療機構發出告示，解釋酸梅湯屬於中藥保健類飲品，不屬於醫療保障基金支付範圍，更表示將會進行核查，一經發現違規將嚴肅處理。

酸梅湯可改善腸胃積滯

酸梅湯是港人常用來消滯的飲品，其實這飲品始於北方一帶。北方人愛飲它消暑，與那兒地理環境有關，當地夏天乾涸炎熱，但不像廣東嶺南般濕，故酸梅湯本身沒袪濕功效，不過它還有不少其他功效。

註冊中醫師許懿清曾表示，酸梅湯有消食和中的功效，幫助消化、減輕因飽腹肚脹引起的不適。烏梅及山楂有行氣化瘀、袪痰作用，從現代中醫學說，熬夜、壓力大、心情緊張、煩躁、容易肝火盛的人，適當吃酸味的食物，可以護肝和制衡肝火肝熱。

中醫學認為酸味入肝，酸甘化陰、柔肝解鬱、生津解渴，這是烏梅的作用。中醫亦看到烏梅有收歛肺氣的功效，某些證型的咳嗽需要用到烏梅來化痰止咳。

酸梅湯的材料除主角烏梅外，還有山楂，有化瘀、開胃、消滯作用。桂花取其香味，甘草用來中和各種材料的藥性，亦有抗菌防腐作用，針對夏天腸胃不適。古人相信酸梅湯可辟疫禍，稱疫為傳染病，現代醫學角度，脾胃為後天之本，只要腸胃沒有積滯、熱氣，人就不容易生病。可見適當飲酸梅湯，改善腸胃積滯，幫助遠離疾病。

教你自製酸梅湯

香港隨時隨地都買到酸梅湯飲，買一瓶（500毫升）都要至少十元八塊，且不易知道當中的真正成份。許醫師認為，酸梅湯的製作材料簡單，建議自己烹調，確保能夠飲到正宗，並得到酸梅湯的真正功效。她建議的材料及製法如下：

材料：烏梅（12粒）、山楂（半両）、麥芽（一両）、甘草（3錢）、冰糖或紅糖（2-4両）。

1. 所有材料洗淨，放入煲內注3公升水浸泡15分鐘才開火，煮沸後改用文火煮45-60分鐘，煮起後把湯水倒在器皿上。

2. 原煲內的湯料加入2公升水，同樣煮沸後改用文火煮45-60分鐘，之後加入第一次煮的湯水，並加入冰糖或紅糖調味，放涼後可放入雪櫃內隨時飲用。

烹調及飲用酸梅湯宜忌

煮酸梅湯帶有酸味，不宜用金屬煲煮，宜用玻璃、瓦或陶瓷煲煮。

中醫一向不主張吃生冷，從雪櫃取出的酸梅湯，先放一會兒後待酸梅湯接近室溫後才進飲。

酸梅湯帶有酸性，不建議空腹飲，免得對胃黏膜造成刺激。如怕胃部受不住，可在烹調酸梅湯加入一塊陳皮幫助化氣，減少腸胃不適。

雖然酸梅湯有很多好處，但有些人不應該過量飲用或經常飲用，例如有胃酸過多、胃潰瘍的人士，而糖尿病者要慎用糖。

古人提倡立秋後宜增酸少辛，酸味收歛肺氣，以對應秋天氣時節要保護肺臟之中醫理論。

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責任編輯：羅嘉欣