輕鐵團隊上下一心 傳承優良文化 宣揚輕鐵精神 

成功是前人經驗和成果的累積，肩負培訓輕鐵車長重任的車務訓練助理經理劉文山，一直都毫不吝嗇地把自己多年來的寶貴經驗和心得傳授給學員，作為後輩的Henry和Annie，在學有所成後也繼續把輕鐵的優良傳統和知識發揚光大，透過舉辦「輕鐵遊」等活動，讓更多區外人認識輕鐵的獨特文化和特色。

舊地重影 「鐵」粉車長:「回憶返晒嚟」

轉眼間，劉文山在輕鐵工作已接近20年。跟很多「鐵」粉一樣，劉文山自小已經是鐵路迷，1990年，還是中學生的他為一睹輕鐵真身，專程山長水遠來到元朗輕鐵總站，在輕鐵前自拍留念。鍾情鐵路又喜歡與人接觸，劉文山索性於2004年加入成為輕鐵車長，「今年輕鐵35周年，我想也是時候重遊舊地拍照留念！相隔33年，再次看到不同時期的照片，真的非常感動。」劉文山表示輕鐵車長除了要專注駕駛的職務，亦是第一線接觸乘客，因為當乘客感到不適，或有任何要求時，都會直接找車長幫忙。他形容在輕鐵工作有家庭式的感覺，「我係車長，亦都係站員，幫到人有此刻無價的感覺。」

▲ 1990年後，劉文山專程到舊元朗站和輕鐵拍下第一張照片（左），加入輕鐵後，他亦不忘重遊舊地，分別於2007年（中）及今年（右）在同一位置和同一輛輕鐵留影，不同時期的照片，對他來說都別具意義。

轉職導師 延續優良服務

2010年劉文山轉職為輕鐵導師，一做就13年。作為導師，他會把自己所見所學傾囊相授，把前輩的教誨和叮囑一一分享給後輩，「我還記得師傅叮囑過我們，即使對面的輕鐵進入月台後，也要假設對面車尾有行人。當我自己做車長的時候都會時時刻刻記住師傅這句說話，所以我都好希望把這個叮囑帶給我的學生。」

在劉文山的車長生涯中，他亦累積了不少經驗和心得，他亦樂於與學生分享在工作時遇過的小故事，因為對他來說，要成為一位優秀的車長，細心和同理心都是不可或缺。「很多輕鐵乘客在離開車廂時都會經過駕駛室，我會跟他們點頭打招呼。還記得那時候在屯門泥圍站附近有不少原居民鄉村，村內很多老人家早上都會乘搭由我駕駛的輕鐵，到元朗飲茶買餸，所以回家時總是拿著一袋袋食物。每當遇到他們都會特別留意，耐心等他們上車，做輕鐵車長最緊要有同理心。」

▲ 成為輕鐵導師後，劉文山（右）致力把自己的經驗和知識傳授給後輩。而作為後輩的Henry（左）和Annie在劉文山身上獲益良多。

疫下籌劃「輕鐵遊」宣揚輕鐵精神

現職助理經理-行車的江逸峰（Henry），2017年加入輕鐵時也曾跟隨劉文山學習駕駛輕鐵，更表示當年幸得文山的啟發和教導，讓他對輕鐵的操作和系統等資訊有更深入的了解，決定繼續在輕鐵發展。

三年前疫情開始爆發，各行各業均受到不同程度的影響。港鐵公司2021年起推出「輕鐵遊」，邀請本地旅行團加入參觀輕鐵及輕鐵車廠環節，既可支持本地旅遊業，亦可趁機會吸引區外市民認識輕鐵服務。當中Henry擔任「總管」的角色，負責聯絡不同機構如旅行社等工作。「希望讓區內外市民了解輕鐵系統如何連繫社區，讓市民能認識更多輕鐵知識、發展歷史和沿途風景。我們有模擬駕駛器可以讓市民體驗做車長的滋味，對市民來說是新奇有趣又難得的機會，他們參觀完後都表現得很開心和滿足。」

除了對外聯絡的工作，對內他亦要物色輕鐵同事擔任「輕鐵遊」的不同要職，當中例如導遊及車長等角色，「輕鐵團隊上下一心，文山是『輕鐵遊』導遊之一，而我們新加入的輕鐵車長Annie亦不時擔任『輕鐵遊』的車長，希望做到傳承作用。我們仍會物色生力軍加入『輕鐵遊』，希望繼續把『輕鐵遊』發揚光大，讓輕鐵精神承傳下去。」

▲ 疫情期間，Henry（上）親手策劃了「輕鐵遊」，除支持本地旅遊業外，亦讓更多區外市民有機會深入了解輕鐵文化。

新手女車長 首次駕駛復刻主題輕鐵

剛加入輕鐵大家庭才半年的Annie亦是劉文山的學生之一，每天在區內看著來來往往的輕鐵，令這位小妮子也漸漸對輕鐵產生興趣。「近年才搬到新界西北，看到輕鐵在區內穿梭覺得很有趣，很想試試坐在駕駛室內『揸下輕鐵』。」加入短短半年，她已參加不少輕鐵活動，例如擔任「35 周年復刻主題輕鐵」及「輕鐵遊」的車長等，「多謝公司讓我有機會參與公司不同活動，例如駕駛復刻主題輕鐵慶祝輕鐵35周年，感受到輕鐵大家庭的文化！」



（特約）