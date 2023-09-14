【揠苗助長】拿孩子和人比較扼殺其獨特性　黃焯菴小學校長：人生是和自己比賽的馬拉松

▲ 佛教黃焯菴小學何倩儀校長於本學年上學的第一天，與學生及家長分享了一個叫《神秘的種子》的故事。

經過疫情後的第一個漫長暑假，莘莘學子在九月迎接了新的學年。佛教黃焯菴小學何倩儀校長於本學年上學的第一天，與學生及家長分享了一個叫《神秘的種子》的故事。

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從前有三位農夫，有一天，一位神秘的老人經過他們的村莊，給了他們每人一包神秘的種子，告訴他們這些種子會給他們莫大的驚喜。雖然農夫們不知道那是甚麼種子，但他們非常開心，並答應那老人他們會用心栽培。

老人離開後，他們便小心翼翼地播種和澆水，幾天後，種子終於發芽了！他們開心得睡不着覺，每天起床第一件事便是將頭探出窗外，看看幼苗有沒有長高，可是任由他們怎樣悉心照料、挖除石頭、清除雜草及努力施肥，幼苗長了大概三公分後，便好像被按下了暫停鍵一樣，停止了生長了。

春去秋來，四年匆匆地過去了，第一位農夫又苦惱又失望，生氣地說：「哼！栽種這植物浪費時間，哪有甚麼驚喜？既然得不到回報，我決定不再付出了！」說罷便頭也不回地離開了那農地，改種其他植物了。

另外的兩位農夫不願放棄，繼續默默地照顧幼苗。他們誰也沒想到，剛踏入第五年的春天，一場大雨之後，幼苗便好像被施了魔法一樣，每天以三十公分的驚人速度生長，僅僅六周的時間便長到十五米高，傲視整個村莊的樹林。

那兩位農夫見到一大片青蔥的竹林的時候，才驚覺原來那是竹子的種子。第二位農夫又苦惱又失望，生氣地說：「哼！這些竹子平平無奇，哪有甚麼驚喜？它既沒有鮮花的鮮艷奪目，也沒有樹木的敦厚穩重，我決定不再種了！」說罷便頭也不回地離開了竹林，改種其他植物了。

第三位農夫深深地看着那些堅忍不拔地生長着的竹子，深信它們一點也不普通。他善用竹子的每一部分，經過他的一雙巧手，竹葉、竹荀、竹枝都搖身一變，成為精緻的工藝品、能奏出悠揚音樂的樂器、美味的佳餚和實用的家具，很多遊客和買家也慕名而來，不久後，第三位農夫便聲名遠播，第一和第二位農夫知道後也後悔不己。

不須贏在起跑線 「樂學．樂玩」的理念

何校長希望透過這個和竹子有關的原創故事，令學生和家長明白到學習便如種竹子一樣，不能像第一位農夫一樣操之過急。當他以為竹子沒有成長時，它其實用了四年的時間默默地把根部在土壤裡延伸了數百平米，打穩根基，在最適合的環境和時機中全速生長。

香港不少家長也希望子女「贏在起跑線」，為他們報讀大量興趣班和補習班，過分揠苗助長反而會扼殺小朋友的學習動機、適得其反。何校長的教育理念是「人生是一場只和自己比賽的馬拉松」，建議學生家長容許孩子發光的時間慢一點、接納他們在犯錯中學習、欣賞他們用自己的方式和節奏探索這世界的奧秘、協助他們尋找正確的發展方向和發掘他們的興趣和潛能。

佛教黃焯菴小學的課程也貫徹這「樂學．樂玩」的理念，讓學生上午專注學習，下午則安排全校學生投入於STREAM探究丶編程訓練丶跨學科專題研習丶體藝活動丶社交小組及服務學習，以啓發潛質、創意丶解難及抗逆能力，何校長深信這些多元體驗式學習和思維訓練活動可為學生打穩成長的根基和提供愉快成長的養份，好讓他們在適當的時候會像竹子般「不長則已，一長驚人」。

家校㩦手共培養 正向教育伴成長

何校長認為香港很多家長也犯了第二位農夫的錯誤——喜歡拿自己孩子和別人比較，未能欣賞孩子的優點和尊重孩子的獨特性。大部分「七十後」、「八十後」的家長也是在傳統權威式的家庭中長大，親身體驗過這教法雖然會令小朋友比較「聽教聽話」、有家教，但嚴格和打壓式管教也會令他們比較拘束，缺乏思考、批判和創造的能力，如果過於嚴厲，甚至會使孩子產生恐懼、細膽、悲觀等不良的心理影響。

何校長強調佛教黃焯菴小學非常注重學生的身心發展，正向教育和品格培養更是學校未來三年計劃中的重要元素，例如學校參與正念禪修「小青蛙」計劃，讓學生在安靜中提升專注力，調節情緒和壓力，提升學習效能；舉辦「英國Paws b兒童靜觀課程」也幫助學生注意自身的情緒、學會觀察身邊的事物和心存感恩之心；參與「JUST FEEL 感講計劃」可提升學生善意溝通、增強學生的包容心和同理心。

竹子非一般的生長模式就好像每一位獨一無二的小朋友，成長速度和學習模式各有不同，學校和家長應攜手合作，因應他們的能力和興趣度身訂造適合他們的學習旅程。何校長「竹」願在新的學年，每一位學生也能像竹子一樣——深深地紮根，茁壯地成長。

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責任編輯︰王明芳