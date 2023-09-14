【公眾街市】九龍及新界區公眾街市38個攤檔下周起競投　租約11月1日起生效為期3年

▲ 政府轄下7個公眾街巿共38個攤檔將於9月進行公開競投。（資料圖片）

食物環境衞生署今日（14日）公布，轄下7個公眾街巿共38個攤檔將於9月進行公開競投。攤檔可售賣貨品涵蓋冷凍（冰鮮）肉／凍肉、食物類乾貨及濕貨、鮮肉、水果及非食物類濕貨等。租約為3年的固定租期，由11月1日起生效，租期屆滿後承租人沒有租約續期權利。每月租金競投底價視乎個別檔位的大小及位置而定。



食環署發言人表示，凡年滿18歲並通常居於香港的人士，均可參加攤檔競投。為提供機會讓更多人士投得攤檔，並提高攤檔種類的多元化以增加市民的購物選擇，每名承租人在同一街市租賃攤檔的數目將有所限制。現有的攤檔承租人不得參與同一街市的第一輪攤檔競投，只可於第二輪競投中競投一個攤檔，而任何在新3年固定租期租賃方案下的承租人，則在任何情況下均不得參與競投同一街市的攤檔。

競投日期、地點及攤檔數目如下：



九龍區

競投日期：9月20日（星期三）

競投地點：九龍欽州街西87號食物環境衞生署南昌辦事處暨車房4樓410室

攤檔數目：18個



新界區

競投日期：9月22日（星期五）

競投地點：大埔鄉事會街2號大埔社區中心1樓禮堂

攤檔數目：20個



公開競投會以「先到先得」形式安排入場，額滿即止。食環署將在每場競投會開始前30分鐘登記及派發即場競投會的入場票。欲參與競投人士須於競投會場地的等候區輪候，出示其香港身份證或護照作登記以領取該競投會的入場票。

此外，競投人士經核實資格後會獲發專屬競投牌作競投之用。為確保公開競投能在有秩序及公平情況下進行，食環署已邀請警方、廉政公署及競爭事務委員會代表到競投場地進行監察。公眾街市攤檔公開競投詳情及相關街市攤檔資料已上載食環署網頁。

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責任編輯：楊佩瑩