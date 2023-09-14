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【鶼鰈情深】雪妮退休3年激罕出席好友壽宴　患遺傳病致失聰丈夫唐佳不離不棄

娛樂 12:45 2023/09/14

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退休3年的雪妮近況曝光！

資深演員雪妮於2020年11月宣布退休，從影逾半紀的雪妮姐退隱享清福，日前她出席好友柳青姐生日宴，同場的譚炳文女兒譚淑瑩於社交平台分享慶生宴的照片，曝光了退休3年的雪妮近況！

其中一張相片，譚淑瑩從後擁著雪妮，一頭白髮的雪妮姐氣色很好，精神飽滿，比從前拍劇時更「靚女」。

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【鶼鰈情深】患遺傳病致失聰幸丈夫寸步不離照顧　雪妮與唐佳恩愛半世紀

健康為由退休

現年77歲的雪妮，年輕時有「御用女俠」之稱，從影逾50年的她，3年前亮相劇集《踩過界II》宣傳活動時宣告退休，當時雪妮稱自己年紀大，擔心忘記對白影響拍攝進度，又怕捱夜拍劇勞累，始終身體健康要緊故決定退休，並說：「我退出了，都是年輕人的世界，我們這些老人應該退後。」

去年播映的《食腦喪B》是雪妮的告別作，身為大前輩的她卻毫無架子，當拍攝一場雪妮慶生戲時，她與一班後輩竟玩起忌廉蛋糕大戰，更玩到滿面忌廉，畫面溫馨又搞笑。

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兩年前，雪妮作客由鄭丹瑞主持的網上節目《健康‧旦》，鄭丹瑞大讚她樣子比前寬容，雪妮解釋指，以前拍劇要不停背誦劇本，會緊張到有壓力，現在就比較悠閒。

之後，她提及退休的其中一個原因，是因為耳朵受遺傳病「中耳筋骨硬化」影響致失聰20年。

2021年接受《健康旦》訪問。

【踩過界II】75歲雪妮宣布息影　從影逾半世紀：我退出了

丈夫唐佳時刻陪伴

早在80年代，她就察覺到耳患的問題，惟一直未有理會。雪妮姐說︰「某次傾電話時聽不清楚，另一邊耳仔聽時就很清楚，後來有問題的一邊耳朵完全聽不到。」

其後雪妮接受手術治療，其中一邊耳朵手術成功，另一隻耳朵卻失敗，不過10幾年後兩隻耳也「失靈」，故此左右耳均要戴上助聽器。

由於要戴著助聽器上街，丈夫唐佳時常陪伴左右，雪妮感激唐佳的扶持，她於訪問中說：「我好幸運，我丈夫經常陪著我，我聽不到，他可以跟人解釋。某時時候，別人跟我打招呼，我也不知道。丈夫會說『唔好意思，我老婆聾㗎』。」

雪妮跟唐佳相愛近半世紀。

一代俠女曾為愛急流湧退

雪妮跟唐佳相愛近半世紀，她與唐佳亦是圈中有名的模範夫妻，1969年，雪妮與當年任著名武術指導的唐佳結婚，在24歲事業如日方中之時急流勇退嫁人，專心在家相夫教子。

待孩子長大後，雪妮復出回歸娛樂圈，在1997年與TVB簽約，演出劇集包括《天地豪情》、《創世紀》、《絕代商驕》、《On Call 36小時》、《舌劍上的公堂》等，於2013年，雪妮獲TVB頒發「傑出演員大獎」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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