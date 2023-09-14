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【抗癌勇士】英9歲男童患罕見骨癌接受化療　12位好友陪剃光頭眾籌醫藥費

兒童健康 13:55 2023/09/14

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英國9歲男童患罕見骨癌，12位好友陪他剃光頭。

兒童癌症是孩子的大敵，抗癌路上需要家人和朋友的支持。英國一名9歲男童患上罕見的骨癌，一直勇敢抗病，近日他的12位好朋友陪他一齊剃光頭，以行動支持他，更藉此為他一家籌款。

最新影片︰

童學園

據英國廣播公司（BBC）報道，來自英國伯克郡雷丁市（Reading）的9歲男童Harry，今年7月被診斷出患上罕見的骨癌，並面臨第18輪化療。他正在與骨癌鬥爭，需要透過化療來縮小腿部的腫瘤，然後才能進行手術以切除腫瘤。

Harry害怕因治療的副作用而脫髮，所以他的朋友和爸爸Andy決定在上周六為他舉行剃頭儀式。Harry的爸爸和12位男生好友，跟他一起剃光頭，以示對他的聲援。有兩名髮型師自動請纓，為這班充滿善心的男孩剃頭。

Harry（上排左3）的爸爸和12位男生好友，跟他一起剃光頭，以行動支持他抗癌。（網上圖片）

家人朋友陪走抗癌路

Harry的爸爸Andy表示，孩子們非常興奮，兒子因好朋友的舉動而高興。他透露Harry擔心癌症病人會失去頭髮，人們會盯著他來看。他指︰

當男孩們失去所有頭髮，意味著他（Harry）並不孤單。他現在知道，在他接受治療時，有一群夥伴在他身邊。

男生的剃頭行動已為慈善機構「Young Lives Vs Cancer」籌集到24,500英鎊（約24萬港元），以支持Harry一家支付醫藥費及生活費。

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責任編輯︰王明芳

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