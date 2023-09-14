【創新學習】佛教聯會千萬打造英語學習系統　為小學生評估強弱項打好基礎升中

▲ 佛教林炳炎紀念學校的「創新英語學習系統」，希望培養學生對英語的興趣和自主學習能力。

英語學習終生受用。香港佛教聯合會為提升屬下七所小學學生的英語能力，投入千萬港元打造全新的「創新英語學習系統」，希望讓學生在六年小學生活中，學習日常英語溝通能力，達到升讀英文中學所需的英語水準。

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香港教育大學博士團隊為佛聯會開發「小一入學英文評估」的應用程式，包括字母辨認、詞彙和句子理解等八個部分，屬下七所小學將每年讓共600名小一新生接受英語評估。

佛教林炳炎紀念學校在8月已為小一新生完成英語評估，校方及學生將於十月收到報告。屆時學校將根據結果，結合原有的校本英語課程，跟進學生的強項和弱項，校方亦會定期進行評估，檢視和跟進他們的英語學習進度。

佛教林炳炎紀念學校的「創新英語學習系統」，致力培養學生對英語的興趣和自主學習能力，目的讓他們打好英語基礎，有信心及能力順利升讀英文中學。學校重視英語學習，設計不同項目令學生置身英語王國，包括英語教育科技（EdTech in English），將教育科技與英語學習結合，通過互動電子螢幕增加課堂互動和學生聽說英語的機會。

智能科技亦是協助學習的功具，學校利用英語機器人、AR及VR英文圖書等，讓學生在遊戲中學習，還有快樂閱讀計劃（Happy Reading Scheme Epic!），由外籍英語老師負責，通過閱讀有聲圖書，提升學生英語聆聽能力及發音。

而課餘活動當中，學校的外籍英語老師負責課後班英語節目（English Podcast）「Do you know? A Fun Fact Finding Podcast!」，由學生擔任英語小主播，在星期五英語早會時播放節目，希望在各方面滲透英文語境，提升學生對學英語的動機。

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責任編輯︰王明芳