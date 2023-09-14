【陳建州性騷】大牙被黑人告刑事訴訟首出庭　周宜霈來港報案指控陳建州性騷擾

台灣前黑澀會美眉隊長「大牙」周宜霈，指控於11年前出差時，被前老闆「黑人」陳建州闖進酒店房性騷擾，並意圖侵犯。

大牙爆出事件後，陳建州與太太范瑋琪齊指對方所講非事實，更提出民事訴訟要求償1000萬台幣（約253萬港元），同時要求對方在Facebook公開道歉。其後，黑人夫婦撤回民事起訴，改為提出刑事訴訟。

【陳建州性騷】大牙被黑人改告刑事訴訟後首露面 周宜霈受訪爆喊：沒想過變成這樣

▲ 大牙於11年前跟隨黑人來港出差。

呼籲黑人配合港警調查

時隔3個月，事件有最新進展。大牙剛剛在網上發文，表示已在到案發地香港警局報案，並勇敢呼籲涉案主角黑人「配合香港警方的調查」。

大牙發文寫道：

這是我這輩子第一次踏進北檢，老實說，我壓力真的很大，我沒有想過我會因為說出過往的經歷，成為台灣me too運動裡第一個被告的人，這也讓整個me too 運動停在這裡，再也沒有受害者敢站出來勇敢發聲，這條路走到這，我壓力真的真的很大！但為了我自己，以及其他和我有著相似經歷的受害者，如果我此時此刻打住或選擇沉默，無非就等同放任了那些施害者的行為嗎？

幾經思考後，我想藉著這次機會和各位說明，過去幾個月在尋求台灣、香港多方專業建議後，我已經在香港律師陪同下，到案發地的香港警局正式完成報案，以捍衛並保障我個人權益外，也欲藉此表達我言行一致，自當無愧於心。因此在這邊也呼籲陳先生請務必配合香港警方的調查。

至於我個人目前在台灣被訴刑事妨害名譽案件部分，謝謝各界的關心，由於全案現已進入正式司法偵查程序，因此基於偵查不公開原則，以及避免過度耗費社會成本及訴訟資源下，關於案件的細節，請原諒我無法也不便在此多做說明，接下來我會積極配合司法調查，使事實真相，能早日查明及還原，謝謝🙏🏼