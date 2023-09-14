【中秋2023】皇玥餅藝大師葉永華公開獨門秘技　教授如何品嚐完美流心月餅

▲ 皇玥流心月餅連續5年蟬聯最高金獎，享譽國際，無論自用或送禮都是首選。

中秋佳節，除了欣賞醉人月色，更要細味月餅滋味。皇玥流心月餅及傳統月餅於 2023 年世界食品品質評鑒大獎(Monde Selection)中，榮獲最高級別獎項的最高金獎。當中，皇玥流心月餅更是連續5年蟬聯最高金獎，享譽國際，無論自用或送禮都是首選。

為品嚐到皇玥流心月餅的最佳口感，皇玥餅藝大師、奶黃月餅創始人葉永華大師傅公開獨門秘技，拆解4大有關存放、加熱、切餅、配茶的常見疑問，教你細味品嚐流心月餅。

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皇玥專業廚師團隊 研發「一分鐘流心」月餅

一個優質的流心月餅，並非將雪凍的流心餡料加進月餅，而是要做到無需加熱，餡料在室溫下仍可呈現流心效果。因此，製作流心餡料的工藝相當講究。流心餡過於流質，容易被吸收，使整個月餅過於濕潤，影響口感；過於濃稠則導致餡料凝固，失去流心效果。

皇玥專業廚師團隊，經歷上百次的研究和改良，掌握好材料比例，精心研發出「一分鐘流心」的流心月餅。務求月餅流心餡流動性適中，在室溫下切開已有流心效果，而且從切開月餅起，流心餡為時 1分鐘才會全部流出，為食客獻上最完美的細滑口感。

葉永華師傅提醒：「將月餅放入凍親月餅。」皇玥流心月餅在室溫下，已經可以保持流心的效果，如果將流心月餅放入雪櫃儲存，解凍時的水氣會影響餅皮，凝結在月餅表面，影響口感，同時亦會導致餡料凝固，影響月餅流心效果。因此，只需把流心月餅存放，在乾爽陰涼處，避免陽光直接照射即可。蓮蓉月餅亦不需要放入雪櫃，以免影響蓮蓉軟滑口感。

放入雪櫃會「凍親月餅」？

葉永華師傅提醒：「將月餅放入凍親月餅。」皇玥流心月餅在室溫下，已經可以保持流心的效果，如果將流心月餅放入雪櫃儲存，解凍時的水氣會影響餅皮，凝結在月餅表面，影響口感，同時亦會導致餡料凝固，影響月餅流心效果。因此，只需把流心月餅存放，在乾爽陰涼處，避免陽光直接照射即可。蓮蓉月餅亦不需要放入雪櫃，以免影響蓮蓉軟滑口感。

月餅要叮才流心？

想品嚐到有如新鮮出爐的流心月餅，切勿以微波爐加熱，因為微波爐加熱溫度不平均，導致餅皮和內餡溫度不一，忽冷忽熱，同時亦會影響流心餡的口感。優質的流心月餅不需要用微波爐加熱，在室溫下仍可呈現流心效果。

月餅加熱大法

想品嚐到外脆內軟的月餅，葉永華師傅建議先以 150度預熱焗爐，然後放入月餅加熱約 2分鐘。月餅經加熱後，牛油和奶黃的香味會更突出。如家中沒有焗爐，亦可以平底鑊加熱，無需落油，先以細火預熱平底鑊 1分鐘，再放入月餅約 2分鐘即可。如使用火爐，火力不平均，較難控制加熱時間，建議使用電磁爐，加熱效果會較理想。

如何切出完美月餅？

想完美切開流心月餅，不要使用有鋸齒的刀具，最好選擇刀鋒平滑的刀具，先以刀尖對準月餅慢慢切下去，不要一刀直接往下壓，切出來的月餅才會整齊平滑。最好每切一刀前，都抹乾淨刀身，避免把之前的食物沾在月餅上。

食月餅配甚麼茶？

月餅油膩感較重，想應節但怕食滯，可食月餅時配上茶質醇滑的普洱茶。普洱茶回甘的茶香不但能襯托出月餅的鹹香味，也可消滯解膩。

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責任編輯︰王明芳