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【開心速遞】Mandy「回家」做大小姐秘書？　謝芷倫一舉動惹網民揣測

娛樂 13:31 2023/09/14

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謝芷倫「回家」做大小姐秘書？

隨著「無知May」趙希洛（Candice）宣布離巢，即是處境劇《愛‧回家之開心速遞》的「大小姐」龍力蓮（林淑敏飾）失去一位左右手，只剩下另一位秘書Fanny（張盈悅 飾），令觀眾都好奇會否有新秘書上任！

似乎曾演大小姐秘書林美香（Mandy）的謝芷倫呼聲相當之高！

【開心速遞X香港小姐】梁允瑜暴瘦上圍縮水現胸骨　Chloe承認患輕微厭食症

謝芷倫再演Mandy？

日前，謝芷倫在IG分享在TVB化妝間內與「Terry」李偉健、「KC」歐瑞偉的合照，又有一張她與大小姐現任秘書「Fanny」張盈悅的合照，不難令人懷疑她會再演Mandy。

謝芷倫在帖文中寫道：「路過撞到親戚」，就未有多作解釋。網民就興奮地留言：「會唔會由你再次返返嚟做秘書呢？」、「希望你能回歸《愛回家》」、「係咪拍愛回家？」、「幾時返愛回家啊？」。

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    曾於2021年「回家」

    在2019年1月時劇情講到Mandy為救大小姐而替對方頂罪，結果被判終生監禁，大小姐帶同兩億港幣去橙不忍島營救她，怎料橙不忍島依然要求她入獄3個月，大小姐唯有另找秘書。後來，劇情提到Mandy獲釋後會去英國修讀法律，而準老公博士（馬貫東飾）就會一同前往。

    在2021年10月播出的一集，學成歸來的Mandy現身接龍集團與大小姐再聚首，令大小姐現時的秘書May（趙希洛飾）感到受威脅，擔心自己的失去秘書之位。而Mandy當時是訓練May精於「講大話」，以好好協助大小姐。

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    成幸福人妻

    在2021年11月，謝芷倫在社交平台上承認婚訊，她曾回覆TOPick有關婚訊一事：「Mr. Right係一個大我幾年嘅圈外人，我一定會好好保護愛護我嘅超人老公，好多謝大家的祝福」。

    Jan亦於社交平台上載一張甜笑的相，兼提到要為未婚夫增肥：「Mr. Right 你都唔係好肥啊，定係我太瘦所以顯得你肥呢？為咗你，我唯有好好增肥啦」。

    在2021年12月，她分享兩張與老公的相片，寫道：「 Thank you for making my life complete! You are the best gift God has given me. 」

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    升呢花膠公主

    Jan在劇中由拜金女變成效忠大小姐、專一於博士的女生，在現實生活的謝芷倫就經營副業有道，生活愈來愈富貴，相當懂得享受生活！

    Jan斥6位數字投資開網店賣紐西蘭花膠，一腳踢負責入貨、宣傳、接單、送貨。她不時於社交平台宣傳自家網店，有拿著花膠拍照，又有推介花膠食法。

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    撰文 : TOPick柴犬出動

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