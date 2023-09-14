【著數優惠】馬莎西環食品專門店開幕送優惠劵　倫敦藝術家Yinka Ilori設計環保購物袋登場

▲ 英國馬莎首間西區食品專門店正式進駐堅尼地城 佔地約2,500呎。（機構提供）

馬莎（M&S）首間西區堅尼地城食品專門店正式開幕，除提供一系列冷凍食品、煙燻蘇格蘭三文魚、車打芝士、英式鬆餅等人氣食品，更全新推出罐裝冷萃咖啡及獲頂尖葡萄酒專家認可的葡萄酒系列。

其葡萄酒系列分別通過IWC國際葡萄酒挑戰賽、Decanter世界葡萄酒大賽和 IWSC國際葡萄酒暨烈酒競賽等3個知名認證機構的評鑑，並於各個國際大賽中獲得殊榮。

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開幕首3天，M&S率先開售由倫敦藝術家 Yinka Ilori 設計的多用途環保購物袋，由99％再生塑膠製成，承重量高達8公斤，輕身且容量大，方便攜帶。此外，新分店推出期間限定慶祝活動，包括Percy小豬見面會、DJ現場演出及美酒芝士試食。另外M&S更準備了快閃優惠，由即日起至9月18日，只要掃瞄指定二維碼，並單次購物滿$300，即獲$30 WhatsApp電子優惠券即時折扣優惠，M&S Rewards會員更可獲額外$10現金回贈！

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M＆S 堅尼地城—食品專門店

美酒芝士試食

日期：9月16、17、23、24、30及10月1日

時間：2pm-4pm

地址：堅尼地城科士街38號聯發新樓地下CD號舖

記者：李越樺