【器官捐贈】無腦症女嬰出世僅74分鐘 捐出肝腎救人遺愛人間

▲ 英國1名媽媽，在懷孕第13周時，被診斷出腹中女嬰患有罕見病「無腦症」，女兒出生僅74分鐘便夭折，她決定把女兒的器官捐出救人，以生命延續生命！

英國1名懷有龍鳳胎的媽媽，在懷孕第13周做超聲產檢時，被診斷出胎中的女嬰患有罕見疾病「無腦畸形」，女嬰出世僅74分鐘便夭折，其父母決定把女兒的器官捐出救人，女嬰離開前成功捐出腎臟與肝細胞，以生命延續生命，遺愛人間！更成為最年輕的器官捐贈者。

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綜合外媒報道，該名32歲英國媽媽Emma Lee和51歲丈夫Drew Lee，於多年前透過試管嬰兒 IVF（In Vitro Fertilization）方式誕下長女 Maddie，之後在2015年11月24日成功誕下一對龍鳳胎，不幸的是Emma在懷孕第13周做超聲波產檢時，被產科醫生診斷出龍鳳胎女兒的胚胎患有罕見病「無腦症」（Anencephaly），這是一種阻止大腦和頭骨發育的致命疾病，就算挺過孕期沒流產，出生後亦會在短時間夭折，故醫生建議終止這胎兒的妊娠，以保障健全胎兒的安危。

壞消息震撼了倆夫婦，並感到悲慟欲絕。不過夫婦受到2014年無腦症嬰兒 Teddy Houlston的故事影響，當時Teddy媽媽懷上只得12周的Teddy，已被醫生診斷出無法生存，於是Teddy父母決定捐贈兒子的器官，Teddy出生約100分鐘便離世，其父母大愛地捐出他的腎臟與心血管，最終成功救活了幾位病人，更是最年輕的捐贈者。

在我懷孕之前，我在報紙上讀到Teddy的故事，我唯一的想法是他的父母是如此勇敢。 我從沒想過我會處於完全相同的境地。當我們發現Hope無法生存時，了解Teddy的故事讓我相信醫生也可以做同樣的事情。

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Emma於2015年11月24日順利剖腹誕下一對龍鳳胎，女嬰Hope先出生，僅重2.8磅，而體重5磅的弟弟Josh則在幾分鐘後平安健康出生。患有無腦症的Hope最終只生存了74分鐘，Emma和Drew沉靜地擁抱Hope，目送她於懷中安然離世，隨後醫生為逝去的女嬰動手術，把她的腎臟移植至一名成年患者，還將女嬰的肝細胞冷凍，移植到數名需要換肝的患者身上。

當我們聽說移植手術已經完成時，立刻就減輕了一些疼痛。

而醫院人員對他們一家人都表示敬佩及感激：「全靠這個勇敢的家庭，令等候器官移植的人看到希望。」

事隔多年，至今Hope依然是最年輕器官的捐贈者，而Emma仍不時感恩女兒Hope的生命在他人的身體延續下去，以生命延續生命，

即使 Hope 只活了 74 分鐘，卻比不少人一輩子的成就還多，這也讓我們想念她的心，沒那麼痛苦。

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責任編輯︰王明芳