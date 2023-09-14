【致命惡菌】男子食生蠔感染1種惡菌離世　醫生：數小時可惡化或須截肢保命

▲ 男子食生蠔感染1種惡菌離世。（iStock圖片）

港人一向愛吃生蠔，但原來美味背後暗藏致命危機。美國一名30多歲男子進食生蠔後感染創傷弧菌離世，美國疾病控制與預防中心（CDC）早前發出警報，而今年目前已有至少12名美國人死於創傷弧菌感染。

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根據《Fox News》、《USA Today》等外媒報道，美國德州一名30多歲男子8月29日在當地一間餐廳進食了幾隻生蠔，2日後被送進醫院，延至9月中旬離世。報道指，男子死於創傷弧菌感染，而他本身患有肝病，須服用免疫抑制劑，因此有較高風險感染創傷弧菌。

當地衛生部門正調查男子的死因，以及涉事餐廳的生蠔來源。當局已派員到餐廳撿走生蠔，發現生蠔上附有標籤，有助識別批次，當局目前正進行分析，以查明該批次的生蠔是否有問題。

報道指，創傷弧菌是一種常見於溫暖沿海水域中的細菌，隨著氣候變化導致水溫升高，更有利創傷弧菌繁殖，而創傷弧菌亦可在生或未煮熟的海鮮中找到。

據CDC統計，感染創傷弧菌後，通常會出現腹瀉、噁心、嘔吐和發燒等症狀，甚至引起危機生命的傷口感染，例如壞死性筋膜炎。據統計，三分之一感染創傷弧菌的人士會死亡。

CDC又指，單憑肉眼無發分辨生蠔是否含有害細菌，要殺死生蠔中的細菌，唯一方法是正確烹煮。

壞死性筋膜炎嚴重可致命

根據衞生防護中心資料，創傷弧菌可經傷口和進食被污染、未經煮熟的海鮮感染，潛伏期一般為24至72小時。傷口感染可導致「壞死性筋膜炎」（即「食肉菌感染」），這種感染能破壞身體組織，嚴重的可致命，死亡率約為30%。

如進食被創傷弧菌污染的食物，則可能引起發燒、腹瀉、嘔吐及肚痛。如患者有其他疾病，尤其是肝病，創傷弧菌更可能引致血液感染，症狀一般包括發燒、發冷、血壓下降和皮膚出現水疱。

急症專科馮顯達醫生曾受訪稱，感染創傷弧菌早期與一般皮膚發炎不大分別，感染範圍處會疼痛、腫脹。維持約幾小時至大半日後便可急速惡化至皮膚瘀黑、出現水泡、潰爛等情況。進行手術治療時，醫生會按組織壞死跡象而決定是否需要截肢。預防創傷弧菌感染途徑：

如手上有傷口就盡量不要處理、接觸海產。

如家庭主婦必須在煮食時接觸海產，可戴上手套，並在接觸海產後盡快清潔雙手。

萬一被海產、魚類、貝殼類刺傷，都要徹底清潔雙手。

海產最好煮熟才進食，因為熱力可殺死創傷弧菌。

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責任編輯：羅嘉欣