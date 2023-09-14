【兒童足球】香港救助兒童會推三年計劃 幫基層兒童「踢」出活力提升社交技能

深水埗區人口密集，不少兒童缺少足夠的自由活動空間，需要更多社區配套及資源，讓他們發展興趣。香港救助兒童會(Save the Children Hong Kong) 關注基層兒童的身心發展需要,剛推出為期三年的「童踢同樂」計劃，透過足球促進兒童的身心和社交健康，同時學習重要的社交情緒技能，如同理心、建立合作關係和應對困難等。計劃首階段將為深水埗區和天水圍區的兒童及家長提供專業服務，希望為學童提供更多服務及支援家長正向管教。

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深水埗民政事務專員黃昕然太平紳士參加香港救助兒童會「童踢同樂」計劃，於開球儀式時表示︰「政府正在盡全力在區內尋找更多空間，舉辦更多『城市運動』，給小朋友提供更多外出『放電』的機會，讓孩盡情地抒發身心，享受健康、快樂的成長過程。」

專業資源匱乏阻礙兒童成長

另一方面，位置相對偏遠的新界北區面臨著多種困難，例如社區設施不足、人力資源短缺等等,這些困難直接影響著區內兒童的學習和發展的機會。新界北區立法會議員張欣宇以天水圍為例︰「區內雖然擁有不少硬件配套，例如球場、社區設施等，但缺乏專業的人力和教育資源，加上地理位置偏僻，難以吸引外部的優質資源進入社區，導致部分有需要的兒童無法受惠。」

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信義會天水圍青少年綜合服務中心的主任陳鳳英表示︰「在天水圍區，由於場地和教練資源的限制，為學童提供規範的球類訓練一直都是一個挑戰。我們非常感謝救助兒童會的計劃，這個計劃不僅為孩子們提供了穩定的運動時間，更給予他們一個寶貴的機會去發展和追求自己的興趣。」

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