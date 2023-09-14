【減肥大作戰】肥妹患多囊卵巢為健康減肥　10個好習慣減走68磅逆襲成女神

▲ 肥妹患多囊卵巢為健康減肥，10個好習慣減走68磅逆襲成女神。

好有毅力！一名台灣女生從小體型偏胖，中學三年級時被查出患多囊卵巢症。為了身體健康，她下定決心減肥，2年後成果超驚人。

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事主在網絡論壇Dcard發文分享減肥歷程，表示自己從小被阿嬤餵大，飯量多的緣故令她比同齡人更胖。直至中學三年級，她照超聲波發現患上輕微的多囊卵巢症；加上愛吃甜食和亂吃零食，讓事主驚覺自己「變太胖了」。

因為「怕死、怕身體的病」，為了身體健康，事主下定決心減肥。同時，也因事主五官長得不錯，有人說她瘦下來後一定很漂亮，於是好奇心驅使下，她更有動力減肥，「想看看瘦下來以後的自己到底長怎樣」。

2年半減走68磅逆襲成女神

事主減肥前體重達182磅，從她分享出來的減肥前後對比照，可見事主雖然五官秀麗，但不夠精緻；四肢和軀幹壯實，尤其全身照下的粗腿，讓身高只有1米57的事主顯得更短胖。而因多囊卵巢症的緣故，除了會讓身體發胖，事主的經期也不能正常「報到」，即使看西醫、服催經藥也無用，亦令她更明白減重的迫切性。

事主減肥前後歷時2年半，最終成功減走68磅，體重維持在114磅。從對比照可見，瘦下來後的事主身型直接小了兩號，從「XL」變成「M」，從前臃腫粗腿變成「大長腿」，五官變得更立體，驗證了「肥妹亦是潛力股」，逆襲成女神。

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減肥成功的事主反饋表示，自己感覺瘦得最明顯的是臉、手、腿這3個部位，但其實想瘦哪些部位，是由基因決定。如果想瘦得更明顯，最好多做強化某些部位的運動，例如她在減肥過程中，完全沒有做瘦腹部的運動，導致她腹部肌肉無力，拍照仍可見肚腩；所以她勉勵自己「還是要努力繼續減肥」。

另外在減重期間，事主還求助中醫，讓月經先正常報到；慢慢地多囊卵巢症也得到改善：

體重一定要先降，月經才會來。月經正常，少吃多運動，慢慢就瘦了。（以後）最好不要讓體重增加太多，不然多囊很容易復發。

10個減肥好習慣

事主加碼分享成功減肥秘笈，表示自己減肥期間養成10個好習慣，大大增加了減肥成功率：

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同時，事主强調自己是一個很愛吃美食的人，所以不會節食，「每次吃一點，才不會克制不了暴飲暴食」。而她認為，減肥最重要是「7分飲食3分運動」，除了大部分的飲食管理，事主還會每日下樓跑20分鐘，再加四肢塑形運動；疫情期間在家則把運動時間調整為半小時或一小時。

最後，事主亦直言減肥是一條漫長的路，過程其實不難，但要有決心、目標、知道自己要的是什麼才能成功，並且維持體重才是最難的。而如今的她剋服困難，對成果感到非常滿足：

減肥以後對自己更有自信，身體能保持健康的狀態，是人生最大滿足。

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責任編輯：羅嘉欣