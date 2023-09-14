【親子好去處】沙田恐龍公園快閃派對送限量禮物　近距離拍照贏取優先入園名額

▲ 沙田新城市廣場本月會舉行「落戶慶祝派對」，一班恐龍會不定時出巡。（有關機構提供）

新界東朋友期待已久，全港首個大型戶外恐龍公園Dino Park下月正式開幕。這個集合飛索、歷奇繩網、動感韆鞦等多達14項遊玩設施的大型戶外綜合式遊樂場，小恐龍迷屆時可大展身手。在正式開幕前，商場將於本周六（16日）舉行快閃派對派小禮物。而一眾恐龍亦會遊走沙田不同景點，向新鄰居打招呼作近距離見面，倘成功合照更有機會贏得優先場名額。

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佔地逾3.5萬平方呎，由26米長、7米高的「暴龍大冒險」領軍的恐龍主題公園Dino Park將於下月正式登場，園內設有飛索、歷奇繩網、動感韆鞦等多項遊玩設施，適合不同年齡小朋友盡情探索，訓練臂力、眼力、平衡力、協調力之餘，試試膽自己膽量。

▲ 恐龍公園Dino Park佔地逾3.5萬平方呎。（有關機構提供）

為迎接龍出沒，身高10米、身穿醒目粉紅迷彩的恐龍大使即日起已率先在新城市廣場1期中庭，等大家與牠拍照留念。此外，商場本周六舉辦快閃派對外，將有連場勁歌熱舞，並向一眾恐龍迷大派限量小禮品。

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在本月份多個周六、日，一眾恐龍大使落區，與各位新鄰居近距離接觸。只要於指定日子野生捕獲恐龍大使並與牠合照及上載相片至個人社交平台及加上指定標籤，即有機會於9月29日優先進入園內展開探險之旅，實行贏在開Park前！

【落戶慶祝快閃派對】快閃

日期：9月16日

時間：下午2時30至6時（不定時出巡）

地點：新城市廣場1期3樓中庭、1期UB Play Park及3期3樓

【恐龍揀「宅」記】快閃

日期：9月17日（星期日）、9月23日（星期六）及9月24日（星期日）

時間：下午2時至4時（不定時出巡）

地點：新界東多個地點快閃出現

10米高恐龍大使裝置詳情

日期：9月1日起

地點：新城市廣場1期3樓中庭

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責任編輯︰王明芳