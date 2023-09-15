【永恆時尚】Dior秋冬再展千鳥格魅力　6款必備單品夠經典百搭

▲ 千鳥格圖案展現永恆魅力。

千鳥格圖案自帶一種「永恆時尚」的魅力，早於19世紀初，千鳥格傳入英國上流社會，紳士們經常穿著千鳥格的褲子，當時的溫莎爵帶起了千鳥格成為19、20世紀英國貴族的最愛。而千鳥格正式登入時尚殿堂，則是由Christian Dior將它運用在香水的包裝盒上，自此也成為Dior的一種經典。

來到2023-2024 秋冬時裝系列，Dior的多個單品依然用上千鳥格圖案，除了經典的Dior Book Tote ，D-BOBBY 漁夫帽、DWAY 涼鞋等都大湊千鳥格熱鬧，齊齊展現它的永恆魅力！

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DIOR BOOK TOTE（小碼 26.5 x 21 x 14 厘米）

Dior Book Tote 是 Christian Dior 創意總監 Maria Grazia Chiuri 設計的款式，現已成為 Dior 美學的典範。這個小碼手挽袋的正面綴以 Christian Dior Paris 標誌，彰顯品牌標誌性的精湛工藝，適合手提。

價錢：$25,500

DIOR BOOK TOTE（中碼 36 x 27.5 x 16.5 厘米）

中碼Dior Book Tote 可容納所有日常必需品，綴以全幅黑色和白色千鳥格紋主題圖案刺繡，以創新造型的經典圖案演繹品牌元素。這個中碼手挽袋適合手提或肩背。

價錢：$26,500

D-BOBBY 千鳥格紋窄檐漁夫帽

D-Bobby 漁夫帽以純棉製作，綴以全幅黑色和白色千鳥格紋主題圖案刺繡，突出經典圖案。以黑色和白色棉製成，綴以對比色 Christian Dior Paris 標誌刺繡飾帶。這款雋永而獨特的窄檐漁夫帽可點綴任何日常服裝，更可配搭系列的其他千鳥格紋作品。

價錢：$7,800

30 MONTAIGNE 頸巾

這款頸巾向品牌經典的黑白千鳥格紋主題圖案致意。此雙面流蘇款式以羊絨製作，綴以對比色 Christian Dior 標誌緹花飾帶。頸巾可繫於頸上或披掛在肩上。

價錢：$10,000

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兩件套裝（不設單獨出售）

這款兩件套裝綴以經典的千鳥格紋主題圖案。以黑色和白色科技棉針織製成，包括圓領背心和配以 Dior Tribales 鈕釦的開襟羊毛衫，樹脂珍珠和 CD 標誌靈感源自品牌的經典耳環設計。此兩件套裝可配搭同系列的鉛筆半截裙，展現經典造型。

價錢：$19,000

DWAY 涼鞋

Dway涼鞋風格經典，綴以微型千鳥格紋主題圖案。黑色和白色棉鞋面飾有刺繡 Christian Dior Paris 標誌，令人一眼認出品牌設計特色。加上採用簡約及方便套穿的設計，營造休閒風格。

價錢：$6,600

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