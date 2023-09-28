【勵志故事】突破障礙考入清華大學 腦癱男生：付出比常人多10倍努力

▲ 趙子康付出比常人多10倍努力，最後考入清華。

人的意志力及毅力，往往可以戰勝厄運，為自己創造未好的明天。內地一位先天性腦癱瘓的男生，難得他的父母不認命，不斷為兒子的病奔波，四出找醫院治療和康復的途徑，而男生雖然小學二年級已無法上學，甚至連站立都困難，但他沒放棄自己的人生，頑強的生命力讓他努力地每天進步，經過數百次的康復訓練，不但能重新學習，更能走路，最終更以697分的高分考入清華大學計算機科學與技術系，一次又一次為自己的人生創造奇蹟。

根據內地傳媒報道，趙子康小時候本來是活潑、開朗又愛笑的男孩，但入小學後發現患上先天性腦癱瘓，這個疾病令他整個家帶來沉重的打擊。他接受訪問時指，記不得是甚麼時候開始生病，只記得父母帶着他到各大醫院奔波求診，因為患上這個病，令他小學二年級後無法再上學，雙腳難以站立，眼看其他孩子蹦蹦跳跳，這些簡單的生活對他來說已變成奢望。

堅持康復訓練從不喊痛

醫生每次的診斷都指康復的機率差不多等於零︰「這個孩子將一生都不能走路」，身邊人也叫他們打定輸數，但他們從沒放棄希望，繼續尋求治療和康復的途徑。趙子康雖然控制不了雙腿的活動，但認知和手部功能卻未受影響，能正常書寫，令家人在悲痛中帶來一點安慰。

而趙子康亦意志力驚人，他為了可以重新站起來走路，每天都堅持數百次的康復訓練，不斷做抬腿、伸腿、 踢腿鍛練，每天做完後肌肉都有撕裂的痛楚，令他大汗淋漓，但小小年紀的他却咬緊牙關，從不喊一句痛，期間他經歷了無數次的跌跌撞撞，奇蹟地終於能走路了。

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不間斷的長時間溫習

或許明白生命的可貴，趙子康非常努力學習，升上高中時成績已名列前茅，皆因他比別人付出10倍的努力，他憶述︰「媽媽每天早上6時送我上學，晚上我在家溫習到11時，雷也打不動。」即使他的體力比常人差，但他卻用意志力突破了身體的極限，跟上同學們的學習進度。

當報考大學志願時，他堅定地選擇了清華大學，幸好皇天不負有心人，他終於以697分的好成績，考入心儀的計算機科學與技術系，他說︰

父母一直很低調，直到拿到錄取通知書的那一刻，才真正意識到夢想成真了。

成為父母眼中的驕傲

看到兒子的努力，趙媽媽亦熱淚盈眶說︰「這麼久的努力終於有了回報。」趙子康成為了父母的驕傲，他還說︰「爸爸的朋友圈本是關閉的，那天他重新開通發了一條我被錄取的消息，全家人都激動地落淚了。」

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