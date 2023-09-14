【STEM大賽】大多學生體適能狀況未達標　大會引入AI技術讓學生遊戲中做運動

▲ ARCHON聯同中國香港體適能總會主辦「第三屆聯校智能運動STEM大賽」。

過去3年受新型冠狀病毒疫情的影響，港澳中小學相繼在不同時段停止了面授課程，學生運動量減少，每5名學生就有1名超重和肥胖。有見及此，向來着重開發智能運動與健康產品，積極推展運動生活的ARCHON今年再接再厲，聯同中國香港體適能總會主辦「第三屆聯校智能運動STEM大賽」，並邀得香港課外活動主任協會作為協辦單位，希望藉此鼓勵學生多做運動，從而改善體能及健康狀況。

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今屆比賽的最大特色是跨地域於港澳線上進行，並嶄新引入智能穿戴科技及AI影像分析技術。兩地學生可在運動科技的協助下，挑戰十級體能，感受智能運動的樂趣。

藉着比賽為港澳學生帶來正面挑戰

主辦機構中國香港體適能總會行政總監黃永森博士指出，在後疫情時期，香港學生的體力活動及體適能狀況都受到社會廣泛的關注。「根據最新的數據，能夠達到MVPA60（中等至高劇烈強度體能活動）這指標的學生比例，不足一半。剔除了步行時數，有調查發現成功達標MVPA60的學生比例，可能低於百分之十。而澳門學生無論在體質、生活文化及行為習慣方面，都與香港學生相似，因此大會希望藉同一賽事，為港澳學生帶來正面的挑戰。」

再接再厲！以人工智能協助兒童建立運動習慣

近年人工智能已被廣泛應用於協助兒童及青少年建立運動習慣，以去年舉辦的「第二屆聯校智能運動STEM大賽」為例，就不僅採用由 ARCHON設計的ALIVE智能運動健康手環於線上進行連續14天體能運動比賽，還引入AI影像運動識別技術，讓學生在4天挑戰賽中使用移動裝置練習體適能運動。

結果上屆參賽學生的平均表現超過每天1萬步，且各組別達標表現都比第一屆有顯著增長，成績令人鼓舞。所以 ARCHON今年再接再厲，舉辧「第三屆聯校智能運動STEM大賽」，讓學生在遊戲中練習體適能運動。

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新增比賽項目 好玩又吸引

ARCHON創辦人及行政總裁梁蕙馨女士表示，今屆比賽跟過往兩屆不同，是首次跨地域在港澳兩地進行線上比賽。兩地學生可透過參與體育活動互相交流，同時有趣地學習科學、科技、工程和數學（STEM）的原理，加強發展創造性及協作能力。比賽中會引入智能穿戴科技，結合雲端服務，即時上傳、分析數據及報告比賽成績。

此外，今屆的AI體適能挑戰賽將由4天增加至14天。另外，本屆比賽亦增設了MVPA60 挑戰奬及 SEED隱形眼鏡創意護眼大獎，學生的MVPA（中等至高劇烈強度體能活動）達到60分鐘即可以獲獎；比賽期間到至少兩個指定的港澳名勝打卡，更有機會獲得紀念圖像及獎項。

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責任編輯︰王明芳