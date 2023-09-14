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【高才通】高才通子女可入讀公營及直資學校　郭玲麗：吸引人才來港的重大誘因

社會 13:24 2023/09/14

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高才通子女可獲資助讀公營及直資學校。 （資料圖片）

政府着力招攬世界各地人才，早前推出「高端人才通行證計劃」，吸引具備豐富工作經驗及高學歷的高端人才到港工作，促進本港經濟發展。政府更新非本地兒童入讀公營學校的程序和條件，並宣布高才通持有人的子女可獲資助入讀公營及直資學校，與本地生相同。

民建聯教育事務發言人、立法會議員郭玲麗樂見政府推出該措施，為高才通持有人的子女帶來便利的安排，更容易吸引人才來港發展及定居。郭表示，高才通持有人的子女可獲資助入讀本港公營及直資學校，能減輕其子女就讀本港學校的經濟壓力，相信是重大的誘因，將吸引更多高端人才參與該計劃。

郭玲麗又相信，學界普遍歡迎計劃，除了有助紓緩學界面對的收生壓力，也可以為香港累積年輕人才。她又說，本港課程具吸引力，文憑試亦有國際認受性優勢，有助學生前往內地和海外升學。她續說，政府應積極投入宣傳工作，例如透過網上平台、社交媒體等，讓更多世界各地人才了解該計劃內容和優勢。

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責任編輯：楊佩瑩

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