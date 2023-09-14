【警員判囚】穿制服圖與15歲女生酒店性交　 休班警認企圖非法性交囚16個月官斥害群之馬

▲ 賴子樑。（資料圖片）

28歲男警透過交友軟件認識15歲女生，相約在酒店穿著警察制服嘗試與對方交歡，並偷拍對方裸體，最終未能成事，男警今（14日）於區域法院承認1項企圖與16歲以下女童非法性交罪。辯方求情時指，被告為感情「初哥」，真心欲與事主交往，並指事主於性及感情方面有相當經驗，對警員「情有獨鍾」。暫委法官判刑時斥被告穿著制服明顯為取悅女童，行為令警隊蒙羞，但相信被告是警隊中極少撮的害群之馬，判監16個月。

被告賴子樑（28歲），案發時為警員，今承認1項企圖與16歲以下女童非法性交罪，控罪指他於2021年12月1日在沙田帝逸酒店，企圖與女童X非法性交，製作兒童色情物品罪則獲存檔法庭；被告現已停職。

案情指，被告在2018年加入警隊，案發時是警員。被告透過交友軟件「Heymandi」認識事主X，X與被告見面前已告知對方自己年紀於13至15歲之間。案發當日，被告帶X到涉案酒店，換上警察制服後撫摸X，X則全身赤裸。被告嘗試與X進行安全性行為，最終未能成事。

辯方求情時指，事主X對警察情有獨鍾，更鍾情警察制服。辯方形容被告是「感情初哥」，未曾談過戀愛，而事主雖然年輕，但在性及感情方面有相當經驗。被告曾收過事主的心意卡，故真心欲與事主交往，被告沒有利用警察職權犯案。暫委法官鍾偉強表明不同意被告沒有利用職權犯案，對於辯方指被告是順應事主要求穿上警察制服，暫委法官反問是否若事主想被告拿警槍給她，被告也會如事主所願。

暫委法官判刑時指，本案情節嚴重，被告犯案時不但表明警察身份，休班時帶同制服到酒店，穿上制服明顯是為了取悅事主。事主的通訊紀錄顯示她有警員男友，被告犯案非一時魯莽，有詳細計劃行事。暫委法官指，相信被告只是警隊中極少撮的害群之馬，香港警察仍然是一支非常專業的紀律部隊。

暫委法官同意如被告求情信指，其行為令警隊蒙羞，市民對警隊有負面觀感也是可理解的，故必須判處阻嚇性刑罰，以儆效尤。暫委法官指，時下年輕人守法意識非常薄弱，沒深思行為帶來的後果，被告案發時已有3年執法經驗，仍犯下本案令人憂心，考慮到被告與警方合作及有悔意，判監16個月。

本案另有兩名警員被告吳星熠（26歲）及姚燕武（27歲），兩人分別被控非法性交及製作兒童色情物品等罪。兩人均否認控罪，排期2024年2月及4月開審。

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記者：陳曉欣