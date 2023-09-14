【外傭虐兒】4歲童遭箍頸吊起過馬路痛哭　37歲菲傭涉虐兒被捕

▲ 4歲童遭外傭箍頸吊起過馬路，涉事外傭昨日被捕。

網上流傳一段影片，前日（12日）在港鐵天后站A出口對開，一名男童疑不願意過馬路，遭外傭強行箍頸，整個人被吊起過馬路，男童面露痛苦表情落淚。影片引起網民熱議，東區警區刑事部人員接手調查後，昨日（13日）下午在北角拘捕一名37歲菲籍女子，涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略。

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一名4歲身穿校服的男童前日在港鐵天后站A出口對開，疑因不想上學而不願過馬路，外傭見狀便對男童箍頸，將他整個人吊起至雙腳離地過馬路，男童期間露出痛苦表情，不斷哭泣，但外傭沒有理會。

有目擊的女途人拍下整個過程，並上前以英文斥責涉事外傭行為粗暴，男童被箍至「無法呼吸」，外傭簡單回應指「他（男童）不想上學」，便帶少主離開現場。網民把有關片段放上facebook後引起熱議。

▲ 男童不願意過馬路遭外傭強行箍頸，整個人被吊起，雙腳離地。（影片截圖）

遭女外傭強行箍頸吊起橫過馬路，男童被吊至雙腳離地，面露痛苦表情並落淚。事後有街坊上前用英文斥外傭「緊箍小童頸部」，又指男童「無法呼吸」，外傭簡單回應稱「他（男童）不想上學」後，便帶同男童離開。片段上載到facebook後引起熱議，網民均呼籲片主報警。

警方稱留意到網上片段後，由東區警區刑事部人員接手調查，昨日（13日）下午在北角拘捕一名37歲外籍女子，涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略。據了解，她為菲律賓籍，持香港身分證。她已獲准保釋候查，須於10月中旬向警方報到。案件交由東區警區刑事調查隊第二隊跟進。事件中的4歲男童沒有表面傷勢並清醒，將會自行求醫。

警方表示留意到網上片段後，東區警區刑事部人員接手調查案件，今日（13日）下午在北角拘捕一名37歲菲籍外傭，涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略，她獲准保釋候查，須於10月中旬再向警方報到，目前案件交由東區警區刑事調查隊第二隊跟進。而事件中4歲男童則沒有表面傷勢並清醒，將會自行求醫。

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責任編輯：王明芳