  • 28°C
香港時間 : 2023914日 (週四) 14:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 名校專區 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR 黑色暴雨
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【外傭虐兒】4歲童遭箍頸吊起過馬路痛哭　37歲菲傭涉虐兒被捕

親子 13:52 2023/09/14

分享：

分享：

熱門 名校專區 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR 黑色暴雨

4歲童遭外傭箍頸吊起過馬路，涉事外傭昨日被捕。

網上流傳一段影片，前日（12日）在港鐵天后站A出口對開，一名男童疑不願意過馬路，遭外傭強行箍頸，整個人被吊起過馬路，男童面露痛苦表情落淚。影片引起網民熱議，東區警區刑事部人員接手調查後，昨日（13日）下午在北角拘捕一名37歲菲籍女子，涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略。

最新影片推介：

童學園

一名4歲身穿校服的男童前日在港鐵天后站A出口對開，疑因不想上學而不願過馬路，外傭見狀便對男童箍頸，將他整個人吊起至雙腳離地過馬路，男童期間露出痛苦表情，不斷哭泣，但外傭沒有理會。

有目擊的女途人拍下整個過程，並上前以英文斥責涉事外傭行為粗暴，男童被箍至「無法呼吸」，外傭簡單回應指「他（男童）不想上學」，便帶少主離開現場。網民把有關片段放上facebook後引起熱議。

男童不願意過馬路遭外傭強行箍頸，整個人被吊起，雙腳離地。（影片截圖）

遭女外傭強行箍頸吊起橫過馬路，男童被吊至雙腳離地，面露痛苦表情並落淚。事後有街坊上前用英文斥外傭「緊箍小童頸部」，又指男童「無法呼吸」，外傭簡單回應稱「他（男童）不想上學」後，便帶同男童離開。片段上載到facebook後引起熱議，網民均呼籲片主報警。

警方稱留意到網上片段後，由東區警區刑事部人員接手調查，昨日（13日）下午在北角拘捕一名37歲外籍女子，涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略。據了解，她為菲律賓籍，持香港身分證。她已獲准保釋候查，須於10月中旬向警方報到。案件交由東區警區刑事調查隊第二隊跟進。事件中的4歲男童沒有表面傷勢並清醒，將會自行求醫。

警方表示留意到網上片段後，東區警區刑事部人員接手調查案件，今日（13日）下午在北角拘捕一名37歲菲籍外傭，涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略，她獲准保釋候查，須於10月中旬再向警方報到，目前案件交由東區警區刑事調查隊第二隊跟進。而事件中4歲男童則沒有表面傷勢並清醒，將會自行求醫。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：王明芳

相關文章

【公屋家庭】一家七口加外傭住380呎公屋　5孩媽曬湊仔日常︰生容易教育難
14:57 2023/09/08
【公屋家庭】一家七口加外傭住380呎公屋　5孩媽曬湊仔日常︰生容易教育難
【請外傭】很多人面對麻煩外傭敢怒不敢炒 蘭子：搵到好家傭真係要答謝神恩
11:43 2023/08/21
【請外傭】很多人面對麻煩外傭敢怒不敢炒 蘭子：搵到好家傭真係要答謝神恩
【刻薄僱主】港媽聘菲傭詳列22條家規　朝七晚九做足14小時網民批現代奴隸
11:42 2023/08/14
【刻薄僱主】港媽聘菲傭詳列22條家規　朝七晚九做足14小時網民批現代奴隸

你可能感興趣

【公屋家庭】一家七口加外傭住380呎公屋　5孩媽曬湊仔日常︰生容易教育難
14:57 2023/09/08
【公屋家庭】一家七口加外傭住380呎公屋　5孩媽曬湊仔日常︰生容易教育難
【請外傭】很多人面對麻煩外傭敢怒不敢炒 蘭子：搵到好家傭真係要答謝神恩
11:43 2023/08/21
【請外傭】很多人面對麻煩外傭敢怒不敢炒 蘭子：搵到好家傭真係要答謝神恩
【刻薄僱主】港媽聘菲傭詳列22條家規　朝七晚九做足14小時網民批現代奴隸
11:42 2023/08/14
【刻薄僱主】港媽聘菲傭詳列22條家規　朝七晚九做足14小時網民批現代奴隸
外傭 虐兒 虐待 網絡熱話 罪案 北角

最高瀏覽

【改造安樂窩】豪花逾80萬裝修516呎唐樓　71歲父為愛女打造安樂窩：像豪宅一樣
16:35 2023/09/12
【改造安樂窩】豪花逾80萬裝修516呎唐樓　71歲父為愛女打造安樂窩：像豪宅一樣
【為母則強】單親不靠綜援前夫零贍養費　剷泥車媽媽月入5萬供兩子讀大學
18:13 2023/09/11
【為母則強】單親不靠綜援前夫零贍養費　剷泥車媽媽月入5萬供兩子讀大學
【娛圈喜事】壽星女何佩珉宣布懷孕　功夫新星師承楊盼盼曾當麥美恩替身
14:05 2023/09/12
【娛圈喜事】壽星女何佩珉宣布懷孕　功夫新星師承楊盼盼曾當麥美恩替身