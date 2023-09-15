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【親子競跑】首個「茶餐廳」主題慈善跑10.15舉行　跑完將南橋嘆茶記美食

親子好去處 14:21 2023/09/15

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「為食跑HUNGER RUN」，將於10月15日再度舉行。（有關機構提供）

跑手們注意！大型慈善跑步活動「為食跑HUNGER RUN」，將於10月15日再度舉行。大會首次以「茶餐廳」為主題，今年參加者會跑入新路線將南橋，更可以滾軸溜冰參加非競賽項目，完成活動後參加者可參加美食嘉年華，享用各種茶記美食。活動設個人、親子及團體組別，由即日起至本月18日接受報名。

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疫情過後，社企膳動衡FOODSPORT再次主辦為食跑活動，今年搞搞新意思以「茶記」為主題，同時，場地及路線亦有創新，參加者會跑上將南橋將軍澳跨灣連接路，一邊跑步 ，一邊欣賞美景，更引入全新「滾軸溜冰」非競賽組別，讓一家大小都可寓運動於娛樂。

「茶記為食跑」設有十公里（16歲以上的個人及四人團隊）、三公里（個人、親子及全新滾軸溜冰非競賽組），及一公里（個人及三歲以上幼童及兒童）組別，適合個人或家庭組參與。

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活動地點將設有「茶記美食嘉年華」，參加在完成賽事後，可享用各種茶餐廳美食，同時可獲取茶記主題的精美選手包，包括運動上衣、跑襪、行李索繩袋及完成獎牌等，全部以茶餐廳食物造型或圖案設計，極具趣味及紀念價值。

除參與跑步活動，為鼓勵港人跑得開心，捐得開心，活動會為受惠機構「J Life 啓愛共融社區中心」籌集食糧，向深水埗區内的基層家庭提供食物支援及關懷，改善他們的健康及飢餓等問題，實行參與跑步之餘，亦可教導下一代參與慈善公益的重要。

【活動詳情】
日期：2023年10月15日（星期日）
時間：上午8時30分至下午4時正
集合地點：將軍澳賽馬會香港足球總會足球訓練中心
全新路線：將軍澳跨灣連接路將南橋 
組別：10公里（個人及四人團隊）、3公里（個人及親子）、3公里（全新滾軸溜冰非競賽組）及1公里（個人及兒童）
報名日期：即日至9月18日
名額：4000人（額滿即止）
網上報名及活動詳情：https://bit.ly/3Ejsj6l
查詢電話：5243 0520／3611 0334
 

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責任編輯︰王明芳

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