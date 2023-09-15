【消委會測試】9款總評5星冷凍豌豆粒　營養含量更勝粟米粒

▲ 9款總評5星冷凍豌豆粒，營養含量更勝粟米粒。

不少港人炒飯都喜愛加豌豆粒，而吃快餐時則會選擇甜粟米粒做配菜。消委會測試市面上較常見的24款預先包裝冷凍甜粟米粒及豌豆粒樣本，比較不同牌子產品的售價、食用分量、膳食纖維及維他命含量等項目，其中有9款豌豆粒同獲5星總評，平均售價由$21.9至$65不等。

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9款獲評5星名單見下（價錢由高至低）：

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是次測試涵蓋市面上24款預先包裝冷凍甜粟米粒及豌豆粒樣本，其中10款為甜粟米粒，14款為豌豆粒，甜粟米粒的售價由$16至$53.9不等，而豌豆粒每100克售價則由$21.9至$65。

有9款預先包裝冷凍豌豆粒獲5星最高整體評級，包括「Birds Eye Petits Pois」、「GROWERS PRIDE」、「Meadows」、「Birds Eye Garden Peas」、「佳之選」、「EarthBound Farm」、「La Valle Degli Orti」、「Emborg」、「Topvalu」；而甜粟米粒樣本「Meadows Sweet Corn」則獲得4星半最高整體評級。

這9款豌豆粒樣本當中，包括最低售價$21.9的「Topvalu」和最高售價$65的「La Valle Degli Orti」；而獲4星半最高整體評級的甜粟米粒樣本「Meadows Sweet Corn」售價為$22，相比售價為$53.9但獲得4星整體評級的「Ajinomoto」價錢要低。由此可見，產品質素與價格未必成正比。

全部未驗出金屬污染物

測試結果顯示，以上樣本均未檢出霉菌毒素、重金屬砷、汞及锑等金屬污染物，其中有17款檢出微量鉛、鎘或鉻等金屬污染物，當中甜粟米粒佔4款，豌豆粒佔13款。其中「Meadows Sweet Corn」含全部以上3種金屬污染物，不過所有檢出樣本均沒有超出本港相關規例上限。

而這24款樣本中，豌豆粒樣本的維他命C及β-胡蘿蔔素的平均含量，均勝甜粟米粒樣本的平均含量，且含豐富膳食纖維。當中，每100克豌豆粒含有總膳食纖維4.7克至6.6克不等，而每100豌豆粒樣本的維他命C平均含量為12毫克至20毫克，β-胡蘿蔔素的平均含量為233微克至328微克不等。

在鈉含量測試中發現，全部樣本的每100克鈉含量由沒有檢出至13.4毫克，當中20款沒有檢出鈉。雖然粟米粒和豌豆粒樣本的鈉含量很低，但消委會亦提醒消費者要注意烹調時應盡量少鹽少醬料，多使用香草代替食鹽，品嚐食物的原味，從而減低鈉的攝入量；同時，消費者應多元化進食，從不同種類的蔬果吸收營養；在購買冷凍甜粟米粒或豌豆粒時，要小心查看包裝上的產品描述，留意產品包裝是否完整，及留意保質期和食用期限。

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責任編輯：何沛怡