【重新出發】So Ching退出COLLAR後新發展　未放棄歌手夢翻唱NewJeans熱爆歌

▲ 蘇芷晴(So Ching)翻唱NewJeans熱爆歌曲。

蘇芷晴(So Ching)於4個月前宣佈退出女團COLLAR,粉絲們深表不捨並送上支持,不過So Ching似乎未有放棄歌手夢,今日(9月15日)她於社交平台公告有新搞作,So Ching翻唱人氣韓團NewJeans新作《Cool With You》。

【COLLAR成員】So Ching離團後重整旗鼓 COLLAR飛日本拍新歌MV及團綜

So Ching翻唱歌粉絲期待

So Ching於IG限時動態寫道:

搞到勁耐終於出到

第一次整呢類COVER粗粗地睇住先

希望你哋鍾意

PS多謝Admin們監督同催促,如果唔係,我應該唔會出到呢條片

So Ching翻唱韓團歌的片段於今晚8點在其個人頻道播放,當中她以英文作介紹:「This is my very first time doing cover in singing and tryyyyy to edit it by myself. And thanks so much for the helping hands by my admins!! Hope you guys enjoy it!! Chao! :p」

粉絲們紛紛留言支持So Ching,當中包括「終於可以再聽到蘇b唱歌」、「好開心等到呢一日」等等。

5月退出COLLAR

於5月10日公佈退出COLLAR的So Ching,重回跳舞導師的工作,發揮其所長!5月底,So Ching跟舞者Carol Yip舉行一次性的跳舞班。

事後So Ching於IG分享3段跳舞片,其中一段片見So Ching跳得投入,狀態非常好,她跟Carol甚有默契,在場有20至30名學生,兩位導師示範期間,學生們拍手掌大讚。

當時So Ching於IG寫道:「識左咁耐第一次夾野!唔知講咩好 好幸運有個咁夾的人一齊跳舞,happyThanks so much for all who came to share your energy with us last night, 我哋每次都好享受睇大家好投入的感覺」,從So Ching的IG所見,近數月她依然有開辦跳舞班。

▲ 5月10日,COLLAR 7位成員出席記招。

【重新出發】So Ching退出COLLAR重返舞蹈老師崗位 蘇芷晴與朋友開班展笑容

TG群組留言感謝粉絲

其實公佈退團之後,So Ching曾於TG群組內向粉絲致謝,她寫道:「好感激Collar的So Ching 一路上有你們每一個的支持、鼓勵,很抱歉未能以這個身份繼續演出。希望未來可以在不同形式的『舞台』,以更好的我,再見大家」。」

似乎她準備開展新的「舞台」,讓粉絲再次聽到其歌聲!

