【MIRROR功課】MIRROR變中學工作紙題目　Edan似「通緝犯」老師被罵出題馬虎

▲ MIRROR驚變中學工作紙題目，其中Edan的樣貌似足「通緝犯」。

人氣男團MIRROR幾乎無人不曉，鏡粉遍布各行各業，連高官、老師都有。有連登仔日前上載一張有關「二叉式檢索表」的中學工作紙，圖中以5位MIRROR成員做題目，或許是印刷質素不佳，其中呂爵安（Edan）的樣子被指似足通緝犯，老師被網民鬧爆出題馬虎。

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連登仔日前以「咩學校出啲咁嘅功課？」發帖文，並上載一張疑似是關於「二叉式檢索表」的中學工作紙，但上面並非用動物或其他物件作檢索，反而用了MIRROR其中5位成員包括隊長楊樂文（Lokman）、呂爵安（Edan）、李駿傑（Jeremy）、邱傲然（Tiger）及副隊長江𤒹生（Anson Kong）做題目，憑著照片中的服飾，製成二叉式檢索表。

相信老師想用別開生面的方法教學，希望學生易入腦，但網民卻反罵出題的老師無聊當有趣，「「以為自己好跟得上潮流，搞下呢啲無聊嘢以為自己好有創意，我寧願你正正經經教書好過。」

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網民斥黑白印刷質素低

帖文引起網民熱論，有人更指老師的製作太馬虎，例如二叉式檢索表不應以服飾製作二叉式檢索表、英文是中式文法等。不過，有網民也贊同老師嘗試新方法，「我覺得睇對象，Band 1、2出呢啲就抵X，但係對住啲本身完全唔聽書嘅學生，諗個有趣啲嘅方法去講解，未必係壞事，起碼等佢哋知道個key嘅玩法。」

有網民又特別提到，該張黑白印刷的工作紙質素奇低，令MIRROR五子的照片顯得奇異，尤其Edan的樣貌顯得奇醜，「Print黑白嗰度Edan Lui嗰張成個通輯犯咁樣」、「點解科技進步咗咁多，啲學校試卷/功課打印仲係呢啲質素。」建議老師印黑白工作紙前，要執好grayscale（灰階影像）。

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責任編輯：王明芳