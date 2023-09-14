【祈禱被炒】被指穿罩袍祈禱嚇怕老僱主被解僱　印傭入稟指涉種族歧視索償逾25萬

▲ 區域法院。（資料圖片）

信奉伊斯蘭教的印傭疑因每天祈禱及身穿罩袍（jilbab），惹來年邁僱主的子女不滿，稱母親醒來後看到印傭祈禱會害怕得要死，並在要求印傭停止禱告，印傭最終因此於入職後兩周被解僱。印傭昨（13日）入稟區域法院，指僱主及其子女違反《種族歧視條例》，就情感損失等索償25.1萬元。

原告為印尼女傭；答辯人為梁彩、何偉新及何偉娥。

入稟狀指，原告為虔誠伊斯蘭教徒，曾在2020年3月2日至3月16日期間受僱於當時83歲的梁，月薪為4,630元，職責包括做家務，以及陪同梁到公園散步等；何偉新及何偉娥為梁的子女。

由於原告為虔誠的伊斯蘭教徒，她須在街外穿著罩袍（jilbab），而原告過往的僱主亦對此沒有反對。惟何偉娥在原告入職後首周，看到原告身穿罩袍與梁外出時，曾向原告發出口頭警告，隨後原告為遵守梁或何偉娥的指示，原告外出時僅用頭巾遮蓋頭髮，並戴上帽子。

入稟狀續指，原告亦因信仰而須每天禱告5次，何偉新及何偉娥就此於2020年3月16日向僱傭公司投訴，何偉新指由於梁年紀老邁，若醒來後看到印傭祈禱會害怕得要死，建議原告在住所外祈禱。惟何偉娥拒絕了建議，並指若原告想繼續工作，就要停止祈禱。

原告最終於同日被解僱，亦未獲任何工資或代通知金，何偉娥僅向原告支付了100元。原告於2021年1月向民間組織Justice Without Borders求助，雙方向平機會作出投訴，原告與答辯方及進行和解會議，但未能成功。

原告現指答辯人違反《種族歧視條例》，就情感損失索償20萬元，收入損失索償逾2.7萬元，另索償4,630元代通知金，以及要求2萬元懲罰性賠償。

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記者：梁錦麟