【世界濕疹日】全港逾50萬中度至嚴重濕疹患者　病人組織要求檢討濕疹用藥門檻

▲ 香港過敏協會及濕疹關注組今日舉行記者會。（冼偉倫攝）

今天（9月14日）是世界濕疹日，濕疹在本港十分普遍，基本上是每5人就有一人患有濕疹。近年濕疹藥物有突破性發展，亦即是新式針劑生物製劑，臨床上能持續有效控刮濕疹，惟藥費價格高昂，每月花逾萬元並需長期使用，而能獲政府資助患人估計僅得廿多人。

香港過敏協會及濕疹關注組今日便舉辦記者會，邀請了17歲濕疹少年患者Harry的媽媽林太現身說法。林太表示Harry自少患病，在2022年5月濕疹突然大爆發，全身皮膚爆裂，如「燒豬」般又紅又癢。當下林太立即帶兒子求醫，卻發現沒有太多好轉，病情反覆，而Harry更在一次作文功課中，提到因濕疹萌生輕生念頭，最後冷靜下來才放棄。

及後Harry在社工轉介下，被即時安排到公立醫院看診，並被轉介至精神科獲處方安眠藥物，以及類固醇及豬油膏。林太指，Harry曾表明這些藥對自己無效，但照舊獲處方這些藥物，令他感到開藥很不人性化，家中更已囤積了40多瓶未曾使用的豬油膏。

她又補充，由於Harry每次覆診的時間都固定在下午，自己為了陪同兒子前往而無法從事全職工作，亦在無形中加重家中經濟壓力。

而另一位患者33歲的梁先生，也是自少患有濕疹，發作時皮膚滲水又流血，血水更會黏著衣服，往往導致他更衣時再度扯開傷口。他形容，自己病情嚴重時全身痛到如有萬根針一齊刺下，走路都有困難，夜不能寢，又無法集中精神工作，全身極痕癢，多次萌生自殺念頭：

自問無做過壞事，點解個天咁對我？

過敏及傳染病科專科何學工醫生表示，濕疹令身體機能下降，引發紅斑、滲血水、水腫脫皮等病徵，更可引發有致命風險的併發症「紅皮症」，受細菌感染更可引發敗血症。

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責任編輯：陳慧靈