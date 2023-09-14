【世界濕疹日】17歲中學生嚴重濕疹皮膚爆裂　一度跑上天台圖輕生

▲ 有濕疹患者家屬在會上分享經歷，表示兒子因為患有嚴重濕疹而一度跑上天台意圖輕生。

今天（9月14日）是世界濕疹日，濕疹在本港十分普遍，基本上是每5人就有一人患有濕疹。近年濕疹藥物有突破性發展，亦即是新式針劑生物製劑，臨床上能持續有效控刮濕疹，惟藥費價格高昂，每月花逾萬元並需長期使用，而能獲政府資助患人估計僅得廿多人。

香港過敏協會及濕疹關注組今日便舉辦記者會，邀請了17歲濕疹少年患者Harry的媽媽林太現身說法。林太表示Harry自少患病，在2022年5月濕疹突然大爆發，全身皮膚爆裂，如「燒豬」般又紅又癢。當下林太立即帶兒子求醫，卻發現沒有太多好轉，病情反覆，而Harry更在一次作文功課中，提到因濕疹萌生輕生念頭，最後冷靜下來才放棄。當時他在作文中寫道：

這時的我只想做一個決定，一個無法挽回的決定……這個病到死之前也不會改變，那如果我死了是否能解決問題？

及後Harry在社工轉介下，被即時安排到公立醫院看診，並被轉介至精神科獲處方安眠藥物，以及類固醇及豬油膏。林太指，Harry曾表明這些藥對自己無效，但照舊獲處方這些藥物，令他感到開藥很不人性化，並表示家中至今已囤積了40多瓶未曾使用的豬油膏。

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她又補充，由於Harry每次覆診時間都固定在下午，自己為了陪同兒子前往而無法從事全職工作，亦在無形中加重家庭經濟壓力。

而另一位患者33歲的梁先生，也是自少患有濕疹，發作時皮膚滲水又流血，血水更會黏著衣服，往往導致他更衣時再度扯開傷口；從事工程行業的他經常需要在戶外工作，然而每次用水清洗身上的沙塵又會令傷口更難癒合，可謂是惡性循環。他形容，自己病情嚴重時全身痛到如有萬根針一齊刺下，走路都有困難，夜不能寢，又無法集中精神工作，全身極痕癢，多次萌生自殺念頭：

自問無做過壞事，點解個天咁對我？

過敏及傳染病科專科何學工醫生表示，濕疹會令身體機能下降，引發紅斑、滲血水、水腫脫皮等病徵，嚴重者更有機會引發有致命風險的併發症「紅皮症」；患者會出現全身八成皮膚紅腫發炎及滲水，體溫流失可能引發低溫症，若受細菌感染更可引發敗血症。

中度至嚴重濕疹患者療法

針對濕疹患者的治療方法，皮膚科專科醫生劉顏銘就指，目前中度濕疹患者主要採用外塗藥物如類固醇藥膏、外用免疫抑制劑，以及外用PDE4抑制劑等，惟均有機會出現不同的副作用。

至於嚴重患者則通常會配合抗組織胺、短暫口服類固醇、抗生素、光照療法及口服免疫抑制劑等作全身性治療，而口服免疫抑制劑有4種，分別為環孢素 (Cyclosporine)、硫唑嘌呤 (Azathioprine)、甲氨蝶呤 (Methotrexate)及霉酚酸酯 (Mycophenolate mofetil)。然而服藥可能會影響肝腎功能，高血壓或引起其他副作用，長年服用者患上皮膚癌和淋巴瘤等癌症的風險亦會較高，因此患者須接受定期驗血檢查，以監察身體狀況。

近年濕疹藥物出現新型的生物製劑，能對引發疾病的基因進行針對性治療，成效比傳統藥物理想之餘，副作用亦較少。衞生署亦於2018年引入生物製劑治療服務，惟目前用藥門檻甚高，成人患者需先接受兩種傳統治療，並由醫生證實治療對患者無效，之後才會獲得考慮；兒科濕疹患者則只須接受一種治療並證實失效，便可轉用生物製劑。

立法會議員林振昇在記者會上指出，目前公營皮膚科專科服務主要是依靠衞生署社會衞生科診所提供，不僅輪候時間長，治療方案亦未必符合患者的實際需要。他促請政府盡快檢討濕疹用藥門檻，並希望政府可劃一成人及兒童濕疹患者的用藥標準，只需使用一種傳統治療無效便可考慮使用生物製劑。

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責任編輯：陳慧靈