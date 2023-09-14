  • 28°C
香港時間 : 2023914日 (週四) 15:53
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 名校專區 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR 黑色暴雨
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【政府招聘】港府周六起招聘AO及EO等6職位　10月6日截止申請

政治 15:07 2023/09/14

分享：

分享：

熱門 名校專區 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR 黑色暴雨

港府本周六起招聘AO及EO等4職位。（資料圖片）

政府將於本周六展開，2023至24年度聯合招聘政務主任、二級行政主任、二級助理勞工事務主任、二級助理貿易主任、二‍級管理參議主任及二級運輸主任的工作。截止申請日期為10月6日下午5時。合資格的申請人會獲安排參加暫定於12月2日在香港舉行的聯合招聘考試。

最新影片推介：

TOPick診症室

政府指，所有符合相關入職條件的香港特別行政區永久性居民均可投考；而現正修讀大‍學學士學位或同等學歷，並將在2024年或2025年畢業的學生也可提交申‍請 。至於有意投考的申請者，政府提醒，除了應考聯合招聘考試外，必須具備：

（一）綜合招聘考試兩張語文試卷（中文運用和英文運用）的二級或獲接納為等同的成績（詳情載於公務員事務局綜合招聘考試網頁(www.csb.gov.hk/chi/cre.html)）；

（二）綜合招聘考試能力傾向測試的及格成績；及

（三）《基本法及香港國安法》測試（學位／專業程度職系）的及格成績。
 
至‍於尚未取得上述綜合招聘考試及／或《基本法及香港國安法》測試成績的申‍請人也可申請。他們會獲安排參加暫定於12月2日在香港舉辦的一場特設綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測‍試。他們必須取得所需成績，聯合招聘考試的答卷才會獲處理。

至於今次各職位的招聘目標：

政務主任：50

二級行政主任：220

二級助理勞工事務主任：10

二級助理貿易主任：4

二級管理參議主任：7

二級運輸主任：15

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥

相關文章

【一帶一路】專員何力治上任後首見傳媒　相信香港與意大利會繼續合作
17:01 2023/09/13
【一帶一路】專員何力治上任後首見傳媒　相信香港與意大利會繼續合作
【施政報告2023】連年吃「閉門羹」無阻提建議　民主黨為何僅前言提政改？
18:11 2023/09/13
【施政報告2023】連年吃「閉門羹」無阻提建議　民主黨為何僅前言提政改？
【一帶一路】香港將與哈薩克互相延長免簽證入境期限　由14天延至30天
20:11 2023/09/13
【一帶一路】香港將與哈薩克互相延長免簽證入境期限　由14天延至30天

你可能感興趣

【一帶一路】專員何力治上任後首見傳媒　相信香港與意大利會繼續合作
17:01 2023/09/13
【一帶一路】專員何力治上任後首見傳媒　相信香港與意大利會繼續合作
【施政報告2023】連年吃「閉門羹」無阻提建議　民主黨為何僅前言提政改？
18:11 2023/09/13
【施政報告2023】連年吃「閉門羹」無阻提建議　民主黨為何僅前言提政改？
【一帶一路】香港將與哈薩克互相延長免簽證入境期限　由14天延至30天
20:11 2023/09/13
【一帶一路】香港將與哈薩克互相延長免簽證入境期限　由14天延至30天
行政 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【改造安樂窩】豪花逾80萬裝修516呎唐樓　71歲父為愛女打造安樂窩：像豪宅一樣
16:35 2023/09/12
【改造安樂窩】豪花逾80萬裝修516呎唐樓　71歲父為愛女打造安樂窩：像豪宅一樣
【為母則強】單親不靠綜援前夫零贍養費　剷泥車媽媽月入5萬供兩子讀大學
18:13 2023/09/11
【為母則強】單親不靠綜援前夫零贍養費　剷泥車媽媽月入5萬供兩子讀大學
【娛圈喜事】壽星女何佩珉宣布懷孕　功夫新星師承楊盼盼曾當麥美恩替身
14:05 2023/09/12
【娛圈喜事】壽星女何佩珉宣布懷孕　功夫新星師承楊盼盼曾當麥美恩替身