【政府招聘】港府周六起招聘AO及EO等6職位　10月6日截止申請

▲ 港府本周六起招聘AO及EO等4職位。（資料圖片）

政府將於本周六展開，2023至24年度聯合招聘政務主任、二級行政主任、二級助理勞工事務主任、二級助理貿易主任、二‍級管理參議主任及二級運輸主任的工作。截止申請日期為10月6日下午5時。合資格的申請人會獲安排參加暫定於12月2日在香港舉行的聯合招聘考試。

最新影片推介：

政府指，所有符合相關入職條件的香港特別行政區永久性居民均可投考；而現正修讀大‍學學士學位或同等學歷，並將在2024年或2025年畢業的學生也可提交申‍請 。至於有意投考的申請者，政府提醒，除了應考聯合招聘考試外，必須具備：

（一）綜合招聘考試兩張語文試卷（中文運用和英文運用）的二級或獲接納為等同的成績（詳情載於公務員事務局綜合招聘考試網頁(www.csb.gov.hk/chi/cre.html)）； （二）綜合招聘考試能力傾向測試的及格成績；及



（三）《基本法及香港國安法》測試（學位／專業程度職系）的及格成績。



至‍於尚未取得上述綜合招聘考試及／或《基本法及香港國安法》測試成績的申‍請人也可申請。他們會獲安排參加暫定於12月2日在香港舉辦的一場特設綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測‍試。他們必須取得所需成績，聯合招聘考試的答卷才會獲處理。

至於今次各職位的招聘目標：

政務主任：50 二級行政主任：220 二級助理勞工事務主任：10 二級助理貿易主任：4 二級管理參議主任：7 二級運輸主任：15

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥