  • 28°C
香港時間 : 2023914日 (週四) 15:53
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 名校專區 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR 黑色暴雨
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【違法起底】44歲婦遭私隱署拘捕　疑不忿鄰居稚子獲小學取錄涉案

社會 15:20 2023/09/14

分享：

分享：

熱門 名校專區 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR 黑色暴雨

（資料圖片）

私隱專員公署今日（14日）在九龍拘捕一名44歲中國籍女子，被捕人士涉嫌在未經當事人同意下，披露一對母子的個人資料。

最新影片推介：

TOPick診症室

案情指，男事主是小學生，女事主是他的母親。調查顯示，被捕人士居於兩名事主附近，與二人相識，被捕人士的兒子與男事主的年齡相若。數年前男事主獲某學校取錄，被捕人士自此不時表示不忿。

2022年11月至2023年5月期間，有人在一個社交媒體平台的兩個公開群組及兩個個人帳戶內先後發布了20條包含男事主及女事主個人資料的訊息，並對二人作出負面的評論。被披露的個人資料包括二人的中文姓名、住址、照片，女事主的手提電話號碼及其籍貫，以及男事主就讀小學的部分名稱。

被捕人士獲准保釋，私隱專員公署會繼續調查案件。

私隱專員公署提醒市民，不應因為糾紛而將他人「起底」，「起底」無助解決任何問題，相反往往只會使衝突升級。再者，「起底」屬嚴重罪行，違例者一經定罪，最高可被處罰款100萬元及監禁5年。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：吳卓峰

相關文章

【國家安全】港漢闖澳門街頭演唱遭遣返　司警：涉嫌曾危害國家安全
16:57 2023/09/11
【國家安全】港漢闖澳門街頭演唱遭遣返　司警：涉嫌曾危害國家安全
【中大60周年】中大微型藝術展設迷你「百萬大道」　楊潤雄稱喚起集體回憶
14:13 2023/09/13
【中大60周年】中大微型藝術展設迷你「百萬大道」　楊潤雄稱喚起集體回憶
【北上消費】江玉歡深圳快閃吃晚飯稱價格吸引　市民能「慳在飲食用在購物」
12:13 2023/09/13
【北上消費】江玉歡深圳快閃吃晚飯稱價格吸引　市民能「慳在飲食用在購物」

你可能感興趣

【國家安全】港漢闖澳門街頭演唱遭遣返　司警：涉嫌曾危害國家安全
16:57 2023/09/11
【國家安全】港漢闖澳門街頭演唱遭遣返　司警：涉嫌曾危害國家安全
【中大60周年】中大微型藝術展設迷你「百萬大道」　楊潤雄稱喚起集體回憶
14:13 2023/09/13
【中大60周年】中大微型藝術展設迷你「百萬大道」　楊潤雄稱喚起集體回憶
【北上消費】江玉歡深圳快閃吃晚飯稱價格吸引　市民能「慳在飲食用在購物」
12:13 2023/09/13
【北上消費】江玉歡深圳快閃吃晚飯稱價格吸引　市民能「慳在飲食用在購物」
社交平台 中學 小學 中國

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【改造安樂窩】豪花逾80萬裝修516呎唐樓　71歲父為愛女打造安樂窩：像豪宅一樣
16:35 2023/09/12
【改造安樂窩】豪花逾80萬裝修516呎唐樓　71歲父為愛女打造安樂窩：像豪宅一樣
【為母則強】單親不靠綜援前夫零贍養費　剷泥車媽媽月入5萬供兩子讀大學
18:13 2023/09/11
【為母則強】單親不靠綜援前夫零贍養費　剷泥車媽媽月入5萬供兩子讀大學
【娛圈喜事】壽星女何佩珉宣布懷孕　功夫新星師承楊盼盼曾當麥美恩替身
14:05 2023/09/12
【娛圈喜事】壽星女何佩珉宣布懷孕　功夫新星師承楊盼盼曾當麥美恩替身