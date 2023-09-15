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【減肥陷阱】麻糬不用發酵唔算麵包　黃凱詩：3個麻糬波波等如1碗飯

保健美顏 10:32 2023/09/15

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營養師黃凱詩表示，下午茶吃一小個原味麻糬波波，還是可以的。

上星期，感冒突襲，疲累不堪，可能吃了藥物，總是口淡淡的，我致電Bonnie︰「可以替我買晚餐嗎？但不能再吃粥，太乏味，有沒有較精采的食物。」

她說︰「看來你病入膏肓，你竟然想吃濃味的東西。放心！就交給我吧！」

一會後，她拿着晚餐來，我打開一看︰「番茄牛肉通粉！看來你平日有留意我的專欄，你竟然記起食慾差的時候，就宜吃酸酸甜甜的東西，原來你平日誤墮的減肥陷阱，都是選擇性失憶的！」

「你狀態不是太差吧！仍懂得揶揄我。我都買了宵夜給你啊！」她說。

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我打開紙袋︰「麻糬波波？近排時興嗎？」

「流行了好一陣子，我經常吃這個小包當下午茶，總好過吃蛋撻吧！」她說。

一小個約75卡路里

「首先，這個不算是麵包，它不用發酵的！主要材料是木薯粉、糯米粉、牛奶、雞蛋和牛油。如果是原味的，一小個只有約75卡左右；如果是其他味道，如芝士、朱古力等，熱量當然會更高，還要當心那款加上『菠蘿皮』的，卡路里便大大不同了。老實說，如果下午茶吃一小個原味還是可以的。」我詳細解說。

她笑說︰「怎會有人一次吃一小個，大概是三個起跳。」

「不得不告訴你，三個原味的，已經等同幹掉一碗飯。」我白了她一眼，說道。

撰文：黃凱詩（尚營坊高級營養師）

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