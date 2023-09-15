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【減肥攻略】減肥宴客不妨吃海鮮餐　營養師教你避開高脂高膽固醇食材【內附低脂食材推介】

保健美顏 10:33 2023/09/15

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註冊營養師黃雅婷表示，除了鱔、帶子呈橙色的生殖腺、蝦頭、蟹膏、魚腩、魚皮外，大部分海鮮的脂肪含量很低，甚至與雞胸肉的脂肪量相若。（iStock圖片）

「近日有不少朋友從外國回來約飯聚，但我正在減肥，有甚麼好提議？」Sally問。

「在外國很少機會吃海鮮，加上你又喜愛，不如順道邀請他們到中餐館或海鮮餐廳吧！」我提議。

「好啊！我見到海鮮就嘴饞到不得了，但聽說Mary的老公有高膽固醇問題，不時痛風發作。」Sally說道。

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「不用擔心，除了鱔、帶子呈橙色的生殖腺、蝦頭、蟹膏、魚腩、魚皮外，大部分海鮮的脂肪含量很低，甚至與雞胸肉的脂肪量相若。至於飲食中的膽固醇，並非影響血液壞膽固醇的元兇，因有七成是靠肝臟負責調節的，當然飲食中膽固醇愈低愈好。我們反要避免的，是會引致壞膽固醇增加的高飽和脂肪和反式脂肪，例如炸九肚魚、豉汁蒸白鱔等。」我詳細解說。

炸魷魚只宜淺嘗

「那有甚麼是既低脂又低膽固醇的呢？倘若知道了，他們會吃得較放心。」Sally再問。

「可選吃蜆、青口、蠔、章魚、斑魚、龍躉、龍蝦等。即使有些海鮮，如墨魚、海膽的膽固醇較高，偶爾吃一餐也不致影響血液膽固醇。只要留意烹調手法，你和那些注重健康的朋友，可一起選些低脂亦低膽固醇的蒜蓉粉絲蒸扇貝或蟶子、白灼蝦、陳皮蒸鮑魚、油鹽水煮蜆、蒸斑、花雕蒸蟹等。至於，既高脂又高膽固醇的炸魷魚，只適宜淺嘗，一大班人一人一小件好了。」我向她教路。

放大點擊圖片跟營養師選低脂海鮮餐：

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事實上，大部分海鮮既低脂肪，亦含豐富營養素，包括鐵質，蜆、蠔、青口所含鐵質，比同等分量的牛肉高3倍或以上；所有海產都含碘質、鋅質等，可有助維持新陳代謝、造血、甲狀腺功能、增強抵抗力等。而且吃海鮮餐也是中餐飲食文化的一部分，帶着親友或客人吃一頓具氣派又美味的海鮮餐，象徵著對大家聚首一堂的珍視。

蜆蠔青口鐵質豐富

我常勸那些很擔心高膽固醇、痛風、現在還擔心核廢水的朋友，何不適量享受一下大自然給我們的禮物？任何食物都enjoy in moderation（適度享受），吃的種類多元化，便毋須怕影響健康。

撰文：黃雅婷（尚營坊註冊營養師）

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