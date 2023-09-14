  • 27°C
香港時間 : 2023914日 (週四) 18:55
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 名校專區 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR 黑色暴雨
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港夜繽紛】市集樂園博物館玩夜啲　港鐵夜出閘5程送1程

社會 18:43 2023/09/14

分享：

分享：

熱門 名校專區 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR 黑色暴雨

香港夜繽紛。(趙居逸攝)

政府傍晚在西九文化區舉辦「香港夜繽紛」啟動禮，由財政司司長陳茂波主禮，啟動禮邀請餐飲及零售業界人士，以及支持活動的機構，多個發展商亦會派代表參加。活動希望凝聚社會各界力量，提出具特色和創意的構思，為市面營造熱鬧氣氛，吸引市民晚上外出。

當中重點活動包括，戲院推出夜場購票優惠、香港藝術館、香港科學館及香港太空館將為市民和遊客帶來博物館夜遊體驗，並在星期五、六、目及公眾假期延長開放時間至晚上10時、西九文化區M+在晚間舉行博物館夜間展廳活動和工作坊、大館於未來六個月呈獻各項晚間表演及蓺術展覽。

由9月底至11月底的周末，在灣仔、堅尼地城卑路乍灣、觀塘三個海濱場地將舉行一連串特別活動，有美食及手信攤位，文創活動、地區特色導賞、音樂及無人機表演，同時有藝術展覽及電影放映等。

近年失色的廟街亦會趁機升級轉型，旅發局將同廟街販商商會及政府部門商討，研究提升夜市氣氛方案，包括加添裝飾及舉辦美食活動，增加吸引力。

港鐵亦會推出乘車優惠「玩夜啲 賞你搭」，推廣期內乘搭重鐵、輕鐵或港鐵巴士每滿五次晚間車程，晚上10時30 分後出閘，即可獲得1次免費本地車程獎賞。每位乘客於推廣期內最多可獲得 4次免費車程。

陳茂波指，超過80個商場將會進行一些體育賽事直播，包括有英超、杭州亞運等賽事。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：蘇文軒

餐廳情報 商場 美食 著數優惠 商場活動 藝術館 香港太空館 香港藝術館 M+ 大館

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【改造安樂窩】豪花逾80萬裝修516呎唐樓　71歲父為愛女打造安樂窩：像豪宅一樣
16:35 2023/09/12
【改造安樂窩】豪花逾80萬裝修516呎唐樓　71歲父為愛女打造安樂窩：像豪宅一樣
【為母則強】單親不靠綜援前夫零贍養費　剷泥車媽媽月入5萬供兩子讀大學
18:13 2023/09/11
【為母則強】單親不靠綜援前夫零贍養費　剷泥車媽媽月入5萬供兩子讀大學
【2元乘車優惠】九巴被指利用樂悠咭揾政府着數　工會料涉逾萬人　議員促政府調查
17:33 2023/09/12
【2元乘車優惠】九巴被指利用樂悠咭揾政府着數　工會料涉逾萬人　議員促政府調查