【香港夜繽紛】市集樂園博物館玩夜啲　港鐵夜出閘5程送1程

▲ 香港夜繽紛。(趙居逸攝)

政府傍晚在西九文化區舉辦「香港夜繽紛」啟動禮，由財政司司長陳茂波主禮，啟動禮邀請餐飲及零售業界人士，以及支持活動的機構，多個發展商亦會派代表參加。活動希望凝聚社會各界力量，提出具特色和創意的構思，為市面營造熱鬧氣氛，吸引市民晚上外出。

當中重點活動包括，戲院推出夜場購票優惠、香港藝術館、香港科學館及香港太空館將為市民和遊客帶來博物館夜遊體驗，並在星期五、六、目及公眾假期延長開放時間至晚上10時、西九文化區M+在晚間舉行博物館夜間展廳活動和工作坊、大館於未來六個月呈獻各項晚間表演及蓺術展覽。

由9月底至11月底的周末，在灣仔、堅尼地城卑路乍灣、觀塘三個海濱場地將舉行一連串特別活動，有美食及手信攤位，文創活動、地區特色導賞、音樂及無人機表演，同時有藝術展覽及電影放映等。

近年失色的廟街亦會趁機升級轉型，旅發局將同廟街販商商會及政府部門商討，研究提升夜市氣氛方案，包括加添裝飾及舉辦美食活動，增加吸引力。

港鐵亦會推出乘車優惠「玩夜啲 賞你搭」，推廣期內乘搭重鐵、輕鐵或港鐵巴士每滿五次晚間車程，晚上10時30 分後出閘，即可獲得1次免費本地車程獎賞。每位乘客於推廣期內最多可獲得 4次免費車程。

陳茂波指，超過80個商場將會進行一些體育賽事直播，包括有英超、杭州亞運等賽事。

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記者：蘇文軒