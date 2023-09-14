【中秋月餅】149個樣本均通過檢測　食安中心：市民不應過量進食

▲ 月餅的時令食品調查結果，149個樣本全部通過檢測。（食物安全中心提供）

食物環境衞生署食物安全中心今日（14日）公布一項有關月餅的時令食品調查（第一期）結果，149個樣本全部通過檢測。中心從不同零售商及食物製造廠抽取各式月餅樣本，包括傳統、冰皮、雪糕及其他月餅進行化學、微生物及營養成分測試。化學測試包括染色料、黃曲霉毒素、防腐劑及金屬雜質。微生物測試包括不同致病菌及衞生情況指標。營養成分測試則檢測樣本的鈉、糖及總脂肪含量，與其營養標籤上的標示值是否相符。

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發言人提醒市民應保持均衡飲食，不應過量進食月餅，因為月餅的糖分及脂肪一般較高，有些種類的鹽分亦較高。進食過量脂肪會增加超重和患肥胖症的風險，而膳食中糖的攝取量是體重和蛀牙的決定性因素。此外，攝取過多的鈉會增加患高血壓的機會，亦會增加患上致命性中風及冠心病的風險。



他建議市民參考月餅的營養標籤，了解特別是糖分、鹽分及脂肪的含量，以便作出較健康的選擇。市民應避免選擇高脂肪或高糖的月餅，即每100克食物含有多於20克總脂肪或含有多於15克的糖。在減少攝入鹽方面，可選擇低鈉的月餅，即每100克食物含有不多於120毫克的鈉。

市民在購買、貯存和享用月餅時，應向可靠的零售店舖購買月餅，切勿光顧無牌小販。購買前應留意包裝有否破損及月餅的食用限期，並在限期前進食；如非即時進食，應按包裝上的說明存放。冰皮月餅應存放在攝氏4度或以下，雪糕月餅則在攝氏零下18度或以下。從雪櫃取出月餅後，應盡快食用；攜帶冰皮月餅或雪糕月餅到戶外時，宜使用旅行冰箱並盡快食用；貯存月餅時，應將包裹妥當的月餅和生的食物分開存放，避免交叉污染；及保持個人衞生，在處理及享用月餅前以流動的自來水和梘液潔淨雙手。

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責任編輯：楊佩瑩