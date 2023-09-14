【吊臂塌下】尖沙咀工程車吊臂塌下壓毀諾士佛臺酒吧簷篷　民主黨：兩周前已接獲附近居民投訴

▲ 今早一部工程車約26米長的吊臂塌下，壓毀諾士佛臺地下酒吧簷篷及該大廈平台花園。（民主黨圖片）

今晨（14日）尖沙咀發生工程車翻側意外，金巴利道49至51號一建築地盤，一部工程車約26米長的吊臂塌下，壓毀諾士佛臺地下酒吧簷篷及該大廈平台花園。民主黨約2星期前，已收到附近居民投訴，擔心工程車會構成危險，及後屋宇署稱已派人到地盤檢查。

民主黨油尖旺區議員朱子洛表示，之前收到尖沙咀居民投訴，認為工程車運作相當危險，隨即聯繫相關部門，及後於9月1日收到回覆指「屋宇署已有人去檢查」。今日意外後，有指現場政府人員表示意外涉人為因素。朱表示，當局必須確保現時現場情況安全，又指是次意外原可以避免，沒有造成人命傷亡只是幸運，質疑屋宇署的檢查是否全面及認真，有否監督承建商進行改善建議以確保操作安全。

朱子洛指，近日各區暴雨連連，政府相關部門必須敦促及監察全港建築地盤，做好大雨下的安全措施，盡力防止工業意外發生，避免工友及附近居民受傷。至於在紅色暴雨警告下，地盤工友是否仍然適宜開工，勞工處亦應檢視有關指引。

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責任編輯：楊佩瑩