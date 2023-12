乳癌新症數目十年升逾六成 「生物導彈」ADC精準對抗HER2型乳癌癌細胞

患上癌症,難免感到前路黯淡無光。不過,癌症治療日新月異,調整好自己的心態並選擇合適的治療方案,癌症其實並不可怕。內科腫瘤科專科馬天慧醫生早前獲邀出席 Facebook專頁「Her2Story改寫我的乳癌故事」舉辦的「乳你身‧心靈之旅」,與一眾乳癌患者分享乳癌資訊及最新治療方案,鼓勵患者積極抗癌。

根據醫院管理局於2022年發表的《2020 年香港癌症統計概覽》,乳癌屬香港女性頭號癌症,佔女性患癌個案達28.4%,其發病率更呈上升趨勢,與2010年錄得的新症相比,2020年的乳癌新症達4,988宗,升幅達64.9%¹。馬醫生稱:「乳癌可分為多種類型,如三陰性、荷爾蒙陽性及HER2型乳癌等²。」當中HER2型乳癌佔約20%至29.1%,為香港第二常見的乳癌類別³,⁴。

HER2型乳癌較棘手 多種治療方案助抗癌



HER2型乳癌患者的癌細胞內的HER2(第二型類表皮生長因子)水平較正常高,令乳癌細胞過度分裂成長,使腫瘤急速惡化,屬擴散較快及侵略性較高的乳癌,而復發率亦較其他乳癌高⁵⁻⁷。馬醫生指:「HER2型乳癌可謂較棘手的乳癌,因此不少HER2型患者會感到特別徬徨。」現時有不同治療方法針對HER2型乳癌,如乳房切除手術、電療、化療、荷爾蒙治療及標靶治療等⁸,醫生會按患者的情況及意願,與她們商討並選擇最合適的治療方案。

生物導彈ADC精準對付癌細胞 減正常細胞受損



不少患者都害怕化療的副作用,如脫髮等⁹。近年醫學界研發出抗體藥物複合體(antibody-drug conjugate, ADC),由單株抗體和化療藥物組成,屬標靶治療的一種¹⁰⁻¹²。ADC的單株抗體部分能追蹤癌細胞表面的抗原,猶如「生物導彈」,能精準辨認癌細胞,依附在其表面並誘導ADC的內化,從而將化療藥物釋放到癌細胞內,使癌細胞死亡¹⁰⁻¹²。馬醫生補充:「雖然ADC仍可導致噁心、疲倦及脫髮等副作用,惟因此技術令化療藥物更具針對性,有助減少損害其他正常細胞¹²⁻¹⁴。」

癌症的治療方案隨着科技發展不斷進步,癌症已非不治之症,不幸患癌亦毋須氣餒。馬醫生鼓勵一眾乳癌患者在抗癌路上要保持正面心態,她說:「只要接受適切治療及保持正面心態,即使不幸患癌,亦能如常生活。」

