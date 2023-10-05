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乳癌新症數目十年升逾六成 「生物導彈」ADC精準對抗HER2型乳癌癌細胞

特約 00:00 2023/10/05

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患上癌症，難免感到前路黯淡無光。不過，癌症治療日新月異，調整好自己的心態並選擇合適的治療方案，癌症其實並不可怕。內科腫瘤科專科馬天慧醫生早前獲邀出席 Facebook專頁「Her2Story改寫我的乳癌故事」舉辦的「乳你身‧心靈之旅」，與一眾乳癌患者分享乳癌資訊及最新治療方案，鼓勵患者積極抗癌。

根據醫院管理局於2022年發表的《2020 年香港癌症統計概覽》，乳癌屬香港女性頭號癌症，佔女性患癌個案達28.4%，其發病率更呈上升趨勢，與2010年錄得的新症相比，2020年的乳癌新症達4,988宗，升幅達64.9%¹。馬醫生稱：「乳癌可分為多種類型，如三陰性、荷爾蒙陽性及HER2型乳癌等²。」當中HER2型乳癌佔約20%至29.1%，為香港第二常見的乳癌類別³,⁴。

HER2型乳癌較棘手　多種治療方案助抗癌

HER2型乳癌患者的癌細胞內的HER2（第二型類表皮生長因子）水平較正常高，令乳癌細胞過度分裂成長，使腫瘤急速惡化，屬擴散較快及侵略性較高的乳癌，而復發率亦較其他乳癌高⁵⁻⁷。馬醫生指：「HER2型乳癌可謂較棘手的乳癌，因此不少HER2型患者會感到特別徬徨。」現時有不同治療方法針對HER2型乳癌，如乳房切除手術、電療、化療、荷爾蒙治療及標靶治療等⁸，醫生會按患者的情況及意願，與她們商討並選擇最合適的治療方案。

生物導彈ADC精準對付癌細胞　減正常細胞受損

不少患者都害怕化療的副作用，如脫髮等⁹。近年醫學界研發出抗體藥物複合體（antibody-drug conjugate, ADC），由單株抗體和化療藥物組成，屬標靶治療的一種¹⁰⁻¹²。ADC的單株抗體部分能追蹤癌細胞表面的抗原，猶如「生物導彈」，能精準辨認癌細胞，依附在其表面並誘導ADC的內化，從而將化療藥物釋放到癌細胞內，使癌細胞死亡¹⁰⁻¹²。馬醫生補充：「雖然ADC仍可導致噁心、疲倦及脫髮等副作用，惟因此技術令化療藥物更具針對性，有助減少損害其他正常細胞¹²⁻¹⁴。」

癌症的治療方案隨着科技發展不斷進步，癌症已非不治之症，不幸患癌亦毋須氣餒。馬醫生鼓勵一眾乳癌患者在抗癌路上要保持正面心態，她說：「只要接受適切治療及保持正面心態，即使不幸患癌，亦能如常生活。」

參考資料：
1. Hong Kong Hospital Authority. Overview of Hong Kong cancer statistics of 2020. Available at: www3.ha.org.hk/cancereg/pdf/overview/Overview%20of%20HK%20Cancer%20Stat%202020.pdf. Accessed June 2023. 
2. Orrantia-Borunda E, et al. Breast Cancer [Internet] Chapter 3: Subtypes of breast cancer. Available from: www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK583808/. Accessed August 2023. 
3. Hong Kong Breast Cancer Foundation. Hong Kong Breast Cancer Registry report no.13 (Issue 2021) Chapter 2: Disease pattern, treatment trend and clinical outcome of breast cancer in Hong Kong. Available at: www.hkbcf.org/upload/category/653/self/6149340aa089c.pdf. Accessed June 2023.
4. Kwong A, et al. Ann Surg Oncol 2011;18:3072-3078. 
5. Breastcancer.org. HER2 status. Available from: www.breastcancer.org/pathology-report/her2-status. Accessed June 2023.
6. lbagoush SA, Limaiem F. HER2. Available at: www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537134/. Accessed June 2023.
7. Iqbal N, et al. Mol Biol Int 2014;2014:852748. 
8. UpToDate. Patient education: Treatment of early HER2-positive breast cancer (beyond the basics). Available at: www.uptodate.com/contents/treatment-of-early-her2-positive-breast-cancer-beyond-the-basics/print. Accessed June 2023.
9. Dunnill CJ, et al. Oncologist 2018;23:84-96.
10. American Cancer Society. Targeted drug therapy for breast cancer. Available at: www.cancer.org/cancer/breast-cancer/treatment/targeted-therapy-for-breast-cancer.html. Accessed June 2023. 
11. Biopharma Dealmakers. Guided missiles: antibody–drug conjugates. Available at: www.nature.com/articles/d43747-020-00365-0. Accessed June 2023.
12. Ferraro E, et al. Breast Cancer Res 2021;23:84.
13. Li L, et al. Chin Med J (Engl) 2021;135:261-267.
14. Shin SH, et al. Adv Sci (Weinh) 2021;8:e2102414.

此欄目由阿斯利康(香港)及香港第一三共(香港)有限公司贊助
如有任何關於你的治療的疑問，請向你的醫生或藥劑師查詢。
HK-9366 13/09/2023

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