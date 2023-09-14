【愛無止境】5歲Sheldon癌逝近1年 媽媽翻舊照憶亡兒：在天父懷中繼續做開心小可愛

▲ 5歲的Sheldon病逝快1年，媽媽翻舊照憾起愛兒。

5歲男童譚朗賢(Sheldon)，患有罕見癌症「神經母細胞瘤」第四期，勇敢抗癌兩年，終在去年9月27日病逝。Sheldon媽媽Natalie不時都會在Facebook專頁分享Sheldon的點點滴滴。今日(14日)Sheldon將近離世1年，Natalie再次發文憶亡兒，更上載1條41秒的短片，她道出與兒子兩年同行抗癌經歷，令她改變人生，「現在小戰士成了小天使，在天父懷中繼續做開心小可愛。」。

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今日Natalie在Facebook專頁「神母小戰士Sheldon」，以「開心的小可愛」發帖，她指不知不覺，Sheldon離開將近一年了，感恩身處這個電子數碼世代，好讓她能保存和懷緬與Sheldon短暫而珍貴的回憶。

她上載該41秒的短片，Sheldon正在拿起一包飲料準備飲，Natalie關心兒子問：「你夠唔夠飲㗎？」，Sheldon一臉可愛回答：「夠㗎，唔會完㗎！」，Natalie教兒子要像妹妹沾沾口，Sheldon很乖地聽從媽媽的說話，並跟著媽媽說：「我偷雞飲，哈哈…」，影片觸動人心，好洋蔥！

Natalie指片段裏的Sheldon，即使身處骨髓移植房，面對着口腔、食道、腸道、肛門潰爛等問題，就算不斷經歷嘔吐、腹瀉等副作用，以至需要注射嗎啡止痛，

但只是在那一刻他不感覺痛，什麼也阻擋不住他那可愛的笑容與獨有的搞笑方式。

Natalie又指回想起那兩年非一般人能體會的抗癌經歷，的確是因為兒子Sheldon的性格和態度，改變了她很多，

痛在他身上，他卻仍然堅強欣然地面對，難道作為父母反而消極面對嗎？每一次當我正苦惱着如何告知他有關病情的壞消息時，他總是輕鬆樂觀地用天使般純真的心，反過來安慰我，而現在小戰士真的成了小天使，在天父懷中繼續做開心的小可愛。

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網民懷念小天使

貼文一出，不少網民都好懷念Sheldon，也為Natalie打氣，「Sheldon 真係好可愛，永遠懷念小天使」、「下雨天更想起你！懷念我的朋友Sheldon」、「一見到Sheldon的可愛樣子，真的好懷念他，相信他現在也是一位快樂的小天使」、「真是一個可愛精靈的小朋友，奈何上天要折磨他那麼久 !! 唉 !」、「小戰士真的很可愛，聰明，靚仔，也很勇敢，有誰不痛心，他生命的見證感動不小人，Sheldon媽媽，希望你堅強的過每天，小天使活在衆人心中，在遠方守護你們。」。

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責任編輯︰王明芳