【超市大搜查】日本雜誌實測24款縮骨遮防風力　15款雨傘奪A級堅固不易反

▲ 日本雜誌實測24款縮骨遮防風力。

雨季出門少不免要帶備縮骨遮傍身。日本雜誌《MONOQLO》最近測試了市面24款縮骨遮，全面比較防風能力、擋雨效果及便攜性，找出最堅固、最防風的縮骨遮。

最新影片：

《MONOQLO》搜羅了市面24款縮骨遮，分別來自Wpc、KEYUCA、The North Face等知名品牌，並分為兩大類型，包括「手動/自動開合縮骨遮」，以及「輕便型縮骨遮」，逐一進行測試，評分標準如下：

1.擋雨效果

測試人員手持縮骨遮，站在模擬每小時80毫米雨量的環境下，3分鐘後觀察膊頭及褲子被濺濕的程度，同時確認雨傘物料的防水性。

2.防風能力

模擬每秒15米風速的情況，測試縮骨遮在不同風向下，能否抵受強風。

3.使用感

由115年老字號雨傘店的專家，檢查每把縮骨遮的物料、質量等等。

4.便攜性

根據縮骨遮折疊後的尺寸和重量評估了便攜性。

每項測試以5分為滿分，點擊下圖看24款縮骨遮的排名和評價：

手動/自動開合縮骨遮排名：

▼ 點擊圖片放大 +18 +17

輕便型縮骨遮排名：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

在本次測試中，《MONOQLO》比較了手動開合型、自動開合型、輕便型3種折疊傘。在手動開合型中，「KEYUCA M Folding Umbrella Windproof Solid III」被選為最值得購買的產品。雜誌點評，這款雨傘體積大，防雨防風能力強，性價比極高。

在自動開合型縮骨遮中，「GODO DESIGN GYAKUSOL」表現最出色，它的防風能力強，即使在強風中也不易損壞。

至於輕便型縮骨遮之中，「Wpc UNISEX SUPER AIR-LIGHT UMBRELLA」是最推薦的選擇，它的重量約為76克，非常便於攜帶。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：沈佩珊