【產後減肥】38歲媽媽3招產後激減77磅　逆齡生長獲讚似18歲少女

▲ 判若兩人！

來自上海的一名38歲媽媽產後胖到176磅，因而被親友嘲笑，她自己都自暴自棄被食物支配暴飲暴食，覺得自己不可能變好。突然有一天她就醒覺「不就是減肥嗎?」、「不就是重生嗎?」，用了3個月時間脫胎換骨，從176磅減到99磅，她在自己的小紅書公開了自己的減肥血淚史，就是靠3招瘦了下來，連去接女兒放學時，被誤會了是女兒的姐姐，獲讚似18歲少女，年輕了足足20年。

最新影片推介：

38歲的媽媽名叫拉拉姐，減肥前後判若兩人，她提出了3招，靠著運動和節食瘦了下來，並且在自己的小紅書中分享給網友，她以「減的不只體重，是與灰暗的過去告别迎接新生。」為題發文。

1.每天保證喝2000毫升的水

首先就是先調整基礎代謝，每天早起空腹喝150毫升的水，早飯再喝150毫升的水，一天保證喝2000毫升的水，當你的代謝變快了，消耗就會變大，這樣就不容易長胖了。

2.16+8飲食方法

想輕鬆變瘦的方法，推薦16+8的飲食方法，就是三餐在8小時之內吃完，如果你想快點瘦就是不吃晚飯，早飯午飯吃飽吃香沒問題，只要睡前有微微的飢餓感第二天一定減磅。

3.運動減肥

減到體重少於132磅，先做10分鐘的有氧熱身，50分鐘的核心訓練，一次1小時，一周3-4次，做核心訓練和背部訓練，1次1小時1周3次，核心訓練是減脂塑形效果，有姐妹一直健身但卻減不了磅是因為飲食沒有調整好或者減脂餐吃太多了

當我們消耗等於攝入的時候，運動當然不會跌磅，但體脂率其實一直有在降低，如果想同時減重答案就是少吃。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

在家也可鍛鍊

她也提到，因為自己是媽媽，所以明白媽媽們要照顧家庭，都沒有時間去健身房，她鼓勵在家做運動效果也是很好的，平時是等女兒睡著後，在家跟練電視練「40分鐘的Simone經典訓練」 ，收身成功的她，在不刻意減肥的情況下，體重保持在99磅，體脂率19。

她最後表示「其實我最滿意的不是我的體重，我的外表，而是我的身體健康，滿滿的活力年輕的狀態。」她鼓勵姐妹們都要永遠自信、永遠熱愛生活，熱愛自己。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳