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【馬家健案】涉販毒案游說被告認罪　師爺認罪囚3年官斥濫用角色

社會 16:06 2023/09/14

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區域法院。（資料圖片）

青年馬家健疑受朋友指示接收包裹，被捲入企圖販毒案，有「師爺」自稱受馬父聘請，並游說馬認罪，以換取控方不提證供起訴其友人。涉案「師爺」早前承認1項串謀妨礙司法公正罪，今（14日）於區域法院被判監3年。法官判刑時指，被告濫用法律工作者的角色，其行為更令無辜的馬作出認罪決定，還押逾年，這嚴重打擊公眾對司法制度的信心

被告陳強利（60歲），報稱退休人士，早前承認1項串謀妨礙司法公正罪。控罪指，被告與張曉惠於2017年1月27日至11月21日期間，在香港一同串謀與馬家健及其他人串謀妨礙司法公正，即在香港海關案件編號CID/2/104/16販運1,185克可卡因的刑事案件中，虛假地表示洪智謙從沒要求馬家健收取包裹，以及陳述洪智謙並不涉案。

法官判刑時指，本案歷時逾10個月，事主馬家健堅持沒有犯法，但被告卻多次游說馬認罪，更事先準備講稿及聲明書。法官指，即使沒有證據顯示被告為主腦，但被告積極參與本案，在多次會面中亦是主要與馬對話的人。

法官指，本案妨礙司法公正的手法與妨礙證人出庭的手法不可比較，本案屬更嚴重的手法。法官指被告聲稱受聘於馬父，但未有以馬的利益行事，種種跡象顯示被告以洪智謙的利益行事。

法官指，控方曾稱針對洪的控罪撤銷不一定關乎馬的認罪，法官同意洪沒有接受審訊，不能證明洪干犯相關控罪，接納本案對司法公正的實質影響較低。

法官斥被告濫用法律工作者的角色，其行為更令無辜的馬作出認罪決定，還押逾年，嚴重打擊公眾對司法制度的信心，遂判監36個月。

案情指，洪智謙約於2016年7月要求借用馬家健的住址收取包裹，馬及洪其後同被控1項販運危險藥物罪。馬翌年於西九龍裁判法院應訊前，與自稱為鍾卓生律師行刑事訴訟部主管的被告，以及大律師張曉惠等人會面，當時被告聲稱由馬父聘請。

被告與馬作多次會面，馬曾表示不想認罪及沒有干犯控罪，惟被告多次要求馬認罪，馬最終承認控罪。案件交付高院原訟庭後，馬申請撤回認罪獲批，經審訊後被裁定罪成，判監23年。馬最終於2021年7月上訴得直，獲上訴庭撤銷定罪以及擱置刑罰。

同案被告張曉惠（33歲，報稱大律師），早前於區域法院提訊時表示擬否認1項串謀妨礙司法公正罪，案件排期於10月5日開審，預計審訊7天。

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記者：梁錦麟

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