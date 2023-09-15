  • 29°C
香港時間 : 2023915日 (週五) 11:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 名校專區 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR 黑色暴雨
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【減肥陷阱】長期吃椰菜花飯或致肌肉流失　再回復正常五穀飲食會變易胖體質

保健美顏 10:33 2023/09/15

分享：

分享：

熱門 名校專區 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR 黑色暴雨

註冊營養師黃雅婷表示，若想獲得椰菜花的好處，並能得到減肥效果，必須先設立合理目標。（iStock圖片）

椰菜花飯，以攪碎椰菜的小花球至與飯粒大小相若而成，通常會加入食用油、薑黃粉一齊拌勻或炒勻，然後取代白飯，配上肉類和蔬菜，作為減肥人士的正餐。

椰菜花的確是營養價值十分高的食物。它蘊含高黃酮類化合物和蘿蔔硫素，對身體有莫大抗氧化的作用，免除自由基對身體細胞的侵害，有助防癌。另外，它含豐富的纖維，每碗有2.8克纖維，多於一個加拿蘋果，能促進腸臟蠕動，預防便秘，有助穩定血糖。

最新影片推介：

靚太安樂窩

它的鉀質十分高，每碗含有178毫克鉀質，有助去水腫和降低血壓。除此之外，維他命C相當高，每碗提供28毫克維他命C，有助維持免疫力系統健康、抗氧化。它亦含膠原蛋白，能保持皮膚彈性。

最初能成功減掉幾磅

可是，椰菜花屬於蔬菜類，用它作為主食，取代粉麵飯等五穀類食物，會導致整體卡路里攝取遠低於需要，令新陳代謝率降低，即使最初能成功減掉幾磅，主要都是因為少了攝取碳水化合物，導致身體的醣原儲備減少，故只是令水份下降。

有些人吃太多椰菜花，更會有脹氣、胃痛等問題；亦有些人，會因吃椰菜花飯不夠飽腹而多吃了高脂肪的餸菜，導致脂肪積聚，難以達到原本的減肥目標。就算能堅持吃椰菜花飯，長遠會造成嚴重「卡路里赤字」（為了讓熱量的平衡能消耗大於攝取）的問題，引致肌肉流失，代謝隨之降低，甚至出現疲倦、免疫力下降、脫髮。之後若回復正常進食粉麵飯等五穀類食物，很快便會胖回來，變成易胖體質。

長期吃椰菜花飯，或會引致肌肉流失，代謝隨之降低，甚至出現疲倦、免疫力下降、脫髮。（iStock圖片）

長期食用或致脫髮

若想獲得椰菜花的好處，並能得到減肥效果，可先設立合理目標，計劃輕微的卡路里赤字，配合低脂飲食，間中以椰菜花作為蔬菜類，那樣既能有效減掉脂肪，所吸收的營養素亦均衡得多。

撰文：黃雅婷（尚營坊註冊營養師）

相關文章

【減肥攻略】迷你月餅一個含200卡路里　營養師教限特定時間品嘗
今日 10:33
【減肥攻略】迷你月餅一個含200卡路里　營養師教限特定時間品嘗
【糖尿病】有糖尿病就要戒食飯嗎？　營養師5個貼士教你穩定血糖
今日 10:32
【糖尿病】有糖尿病就要戒食飯嗎？　營養師5個貼士教你穩定血糖
【減肥陷阱】麻糬不用發酵唔算麵包　黃凱詩：3個麻糬波波等如1碗飯
今日 10:32
【減肥陷阱】麻糬不用發酵唔算麵包　黃凱詩：3個麻糬波波等如1碗飯

你可能感興趣

【減肥攻略】迷你月餅一個含200卡路里　營養師教限特定時間品嘗
今日 10:33
【減肥攻略】迷你月餅一個含200卡路里　營養師教限特定時間品嘗
【糖尿病】有糖尿病就要戒食飯嗎？　營養師5個貼士教你穩定血糖
今日 10:32
【糖尿病】有糖尿病就要戒食飯嗎？　營養師5個貼士教你穩定血糖
【減肥陷阱】麻糬不用發酵唔算麵包　黃凱詩：3個麻糬波波等如1碗飯
今日 10:32
【減肥陷阱】麻糬不用發酵唔算麵包　黃凱詩：3個麻糬波波等如1碗飯
減肥 去水腫 脂肪 營養素 便秘 胃痛 維他命

最高瀏覽

【交通意外】約廿歲醉酒男倒臥大學站月台　遭列車撞到當場死亡
今日 02:01
【交通意外】約廿歲醉酒男倒臥大學站月台　遭列車撞到當場死亡
【改造安樂窩】豪花逾80萬裝修516呎唐樓　71歲父為愛女打造安樂窩：像豪宅一樣
16:35 2023/09/12
【改造安樂窩】豪花逾80萬裝修516呎唐樓　71歲父為愛女打造安樂窩：像豪宅一樣
【學生津貼】今起申請$2500學生津貼「智方便+」網上排長龍　港媽：僅25分鐘填表
10:16 2023/09/14
【學生津貼】今起申請$2500學生津貼「智方便+」網上排長龍　港媽：僅25分鐘填表