【減肥陷阱】長期吃椰菜花飯或致肌肉流失　再回復正常五穀飲食會變易胖體質

▲ 註冊營養師黃雅婷表示，若想獲得椰菜花的好處，並能得到減肥效果，必須先設立合理目標。（iStock圖片）

椰菜花飯，以攪碎椰菜的小花球至與飯粒大小相若而成，通常會加入食用油、薑黃粉一齊拌勻或炒勻，然後取代白飯，配上肉類和蔬菜，作為減肥人士的正餐。

椰菜花的確是營養價值十分高的食物。它蘊含高黃酮類化合物和蘿蔔硫素，對身體有莫大抗氧化的作用，免除自由基對身體細胞的侵害，有助防癌。另外，它含豐富的纖維，每碗有2.8克纖維，多於一個加拿蘋果，能促進腸臟蠕動，預防便秘，有助穩定血糖。

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它的鉀質十分高，每碗含有178毫克鉀質，有助去水腫和降低血壓。除此之外，維他命C相當高，每碗提供28毫克維他命C，有助維持免疫力系統健康、抗氧化。它亦含膠原蛋白，能保持皮膚彈性。

最初能成功減掉幾磅

可是，椰菜花屬於蔬菜類，用它作為主食，取代粉麵飯等五穀類食物，會導致整體卡路里攝取遠低於需要，令新陳代謝率降低，即使最初能成功減掉幾磅，主要都是因為少了攝取碳水化合物，導致身體的醣原儲備減少，故只是令水份下降。

有些人吃太多椰菜花，更會有脹氣、胃痛等問題；亦有些人，會因吃椰菜花飯不夠飽腹而多吃了高脂肪的餸菜，導致脂肪積聚，難以達到原本的減肥目標。就算能堅持吃椰菜花飯，長遠會造成嚴重「卡路里赤字」（為了讓熱量的平衡能消耗大於攝取）的問題，引致肌肉流失，代謝隨之降低，甚至出現疲倦、免疫力下降、脫髮。之後若回復正常進食粉麵飯等五穀類食物，很快便會胖回來，變成易胖體質。

▲ 長期吃椰菜花飯，或會引致肌肉流失，代謝隨之降低，甚至出現疲倦、免疫力下降、脫髮。（iStock圖片）

長期食用或致脫髮

若想獲得椰菜花的好處，並能得到減肥效果，可先設立合理目標，計劃輕微的卡路里赤字，配合低脂飲食，間中以椰菜花作為蔬菜類，那樣既能有效減掉脂肪，所吸收的營養素亦均衡得多。

撰文：黃雅婷（尚營坊註冊營養師）