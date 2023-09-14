【一帶一路高峰論壇】歐冠昇：香港是各國融資最好地區　中國駐阿聯酋大使：支持香港盡早與阿聯酋簽署CEPA

▲ 港交所(00388)行政總裁歐冠昇。(資料圖片)

一帶一路高峰論壇踏入第二日，港交所(00388)行政總裁歐冠昇今日表示，香港是各國融資的最好地區，過去5至10年，沒有任何一個地方的融資額度能夠超越香港。中國駐阿聯酋大使張益明指，支持香港盡早與阿聯酋簽署全面經濟伙伴協定(CEPA)，為雙方加強經貿合作提供堅實的制度框架。

一帶一路高峰論壇今日繼續在會展舉行，今年首設中東專場。歐冠昇在論壇上表示，任何商機均需要資金輔助，香港有逾8成全球頂尖金融機構落戶，資產管理金額達4萬億港元，當中2000億來自私人產權。 他認為，有賴上市規則改革，包括2018年容許「同股不同權」的新經濟公司，及尚未有收入或盈利的生物科技公司在港上市；以及今年3月引入﹑俗稱「18C」的特專科技公司上市制度。

歐冠昇續指，香港是全球唯一能同時接觸國際及內地資本的地區，國際公司來港上市，可與滬深股市聯通。他看好未來中東、香港、內地三地聯通。

張益明致辭時指，特首李家超在疫情後首訪阿聯酋，與阿方簽署了七份合作文件，認為香港願意做阿聯酋進入中國內地乃至亞洲其他地方的橋樑，在阿聯酋掀起了一股香港熱。他說，中央支持香港與阿聯酋盡早商簽署CEPA，為雙方加強經貿合作提供堅實的制度框架；支持港交所與阿聯酋證券交易所實施互聯互通合作；及吸引中東主權財富基金、家族辦公室、私募基金等資本到香港設立分公司。

林建岳：「四點希望」明確了香港在「一帶一路」建設的定位 鼓勵工商專業界抓緊機遇

另外，全國政協常委、貿發局主席林建岳認為，國務院副總理丁薛祥昨日提出的「四點希望」，不但指出了香港在共建「一帶一路」上的獨特優勢，進一步表明中央高度重視香港作為「一帶一路」「超級聯繫人」的作用。他表示，「一帶一路」蘊含巨大發展機遇，「四個希望」不但明確了香港在「一帶一路」建設的優勢定位和機遇，更為下一步工作指明了方向，並且鼓勵各界特別是工商專業界，必須抓緊「一帶一路」的戰略機遇。

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責任編輯：區綽彥