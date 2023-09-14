【拼搏之人】林盛斌不安現狀樂於跳出舒適圈　阿Bob：不斷做令自己不舒適的事

▲ Bob絕對係一個好勤力的人

人總是喜歡留在舒適區，不過要進步必需跨越心理關口，過程絕不容易，就如林盛斌（Bob）不論做生意還是做人也不斷尋求突破，這也是他能做到瓣數多多的原因。

Bob接受TOPick專訪表示：「我不安於現狀在舒適圈，如果你想得到在圈外的東西，就要不斷去做一些令自己不舒適的事。」

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拍Youtube片有新啟發

他說：「很多人問我為何要拍Youtube片，其實自己都要付出，例如給錢同事拍攝或者要找資料和寫稿等，直至拍攝時又要弄幾個鐘 ，我大可以將這些錢放在飲飲食食方面，讓自己開心輕鬆，為何要投資這些時間拍片？全因開了這個頻道後，令人發現原來Bob不只是搞笑一面，更可以分享一些正能量的事。」

正正因為Bob的分享令不少網民觀看後獲得很多啟思，因此為他帶來一些其從沒想過的工作機會：「例如以前保險公司或銀行找我工作，大多都是主持周年晚宴，但現在會邀請我做一個分享嘉賓，甚至為一些內部員工做Training。這些也是為我開拓新機會，有意想不到的結果，令人發現原來Bob也可以是Public Speaker，這個工作以前比較少做，可能一年兩三次， 但現在兩三個月就有一次 。」

▲ Bob認為要進步就要做自己不喜歡的事。（陳慧安 攝）

盼成為更好的演講家

外界眼中，Bob發展多多忙過不停，惟正如他而言「不斷進步」，他望在演講行業可做得更加出色：「覺得自己未夠有更多的Point或Quote，可令大家覺得Bob在台上發光發亮。」

有此念頭，源於去年他完成《360秒人生課堂》令其得到啟發，並很感動收到很多留言指這個節目十分有正能量，從而令他發現原來有那麼多人喜歡聽這些演講。「這件事原來那麼有價值，我希望做多點公開演說，可以做得更加深入。」

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發展生意目標

除外，Bob亦有發展不同的小生意，他還望有一天自己的生意能做到包羅萬有，只要大家有任何需要，即可想起他的公司找其幫忙：「我經常希望可幫人解決問題，不論衣﹑食﹑住和行有任何問題，我也可以幫到忙。」

一個人打那麼多份工，Bob在時間管理方面必需要安排十分好，才能夠成為時間管理大師，故他表示每次發展小生意前也必需與拍檔有好的溝通：「一個人真的不能夠做那麼多份工，我除了能夠幫助資金方面，還有是我的人脈推廣，但營運方面則需要靠拍檔，這就是我們合作前已知道和分配好大家的崗位 。」

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Me Time

面對每天排山倒海的工作，Bob直認十分疲累，幸好他近年找到令其減壓的方法便是蒸桑拿：「每次蒸十五分鐘，汗水不停留就覺得很舒服，很像將一日的辛勞流走一樣，也是我全日最放鬆的時間。」

「沒有最好，只有更好」是整個訪問中Bob不斷強調，就是他那份求進的心和願意拼搏的衝勁，才能成就他今天的成績。

▲ Bob希望生意能做到包羅萬有。（陳慧安 攝）

記者：陳曉柔

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