【大灣區】城大東莞校園首期建設竣工　蔡若蓮冀新校園為國家培育國際高端人才

▲ 蔡若蓮（中）今聽取城大管理層匯報校園籌設進度。（政府新聞處圖片）

近年本港多間大學到大灣區開設分校，教育局局長蔡若蓮今日（14日）到訪香港城市大學（東莞），她表示欣悉校園第1期建設已於上月竣工，大學現正全力推進辦學籌設工作，她亦期盼城大東莞校園開校後為國家培育具創新能力的國際化高端人才。

蔡若蓮今在城大校董會主席黃嘉純陪同下，參觀城大東莞校園及各項教研設施，並聽取大學管理層匯報校園籌設進度。蔡若蓮表示，教育局支持香港高等院校在粵港澳大灣區內地城市展開不同形式的合作辦學，發揮香港高等教育界的特點和優勢，為科研發展、知識轉移和產業化締造有利條件，促進師生在大灣區內進行高學術水平的交流和研究活動。她亦期望城大（東莞）正式開校後，憑藉其教育資源及多個學科領域優勢，致力為國家培育具創新能力的國際化高端人才。

此外，蔡若蓮昨日與立法會議員朱國強及學界代表團，一起參觀位於東莞的清瀾山學校，與學校代表會面，了解該校的雙語國際化教育理念和實踐經驗；其後參觀華為公司總部，認識內地最新創科發展；蔡若蓮同日亦到訪東莞粵豐垃圾焚燒發電廠，了解相關環保教育工作；蔡若蓮今午結束訪問東莞行程返港。

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責任編輯：馮琪雅