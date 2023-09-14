【禁常會】上半年吸毒人數較去年升12%　最多人吸食海洛英、可卡因及冰毒

▲ 過往警方檢海洛英。(資料圖片)

禁毒常務委員會今日（14日）的會議上備悉藥物濫用資料中央檔案室的毒品統計數字。今年上半年被呈報的整體吸毒人數較去年同期上升12%（由2,813人上升至3,156人），21歲以下青少年被呈報吸毒人數下降13%（由421人下降至368人）。

今年上半年最常被吸食的3類毒品依次為海洛英、可卡因和甲基安非他明（冰毒）；21歲以下青少年被呈報最常吸食的3類毒品則依次為可卡因、大麻和氯胺酮（K仔）。禁常會十分關注吸食毒品可卡因（可樂）的情況。可卡因在2023年上半年是最常被吸食的危害精神毒品；同時，可卡因亦是21歲以下被呈報的青少年吸毒者最常吸食的毒品，佔52%。此外，因干犯毒品罪行而被捕的人士當中，若以毒品種類劃分，亦是牽涉可卡因的人數最多。



禁常會主席李國棟醫生表示，近年可卡因在全球的供應大增，在香港被呈報吸食可卡因的人數亦有上升，情況令人憂心。毒販往往吹噓可卡因為高級、時尚、成功專業人士的象徵，市民不要被迷惑。成功人士無須利用毒品減壓或娛樂。毒品無分貴賤，一律非法，殘害身心。禁常會會推出一系列預防教育和宣傳工作以正視聽。



可卡因極易成癮，極多害處，例如奇癢難忍、破壞鼻腔組織，並會令人精神錯亂甚至死亡。可卡因會令吸食者無論在身癮、心癮及財務上均泥足深陷。若有人不幸正被毒癮折磨，大家可鼓勵他們盡快向各戒毒治療和康復服務機構求助，有需要亦可打24小時電話熱線186186或以WhatsApp和微信聯絡98186186。



為讓公眾認清可卡因的禍害，禁毒處製作一輯全新的動畫短片，講述一位原本前途一片光明的年輕人，如何因一時行差踏錯，被可卡因這極度難纏的「心魔」操縱，不能自拔，最終付上沉重代價。該動畫短片已剛上載禁毒處網頁，以及社交媒體（「唔take嘢」Facebook專頁和Instagram帳戶）。



李國棟醫生亦關注近期有傳言指香港大專學生的活動懷疑涉及毒品。他表示，不容毒品入侵學生生活，盼大專院校加緊於校園推行禁毒預防教育，並得悉禁毒處已與院校接觸，以及會繼續為大、中、小學提供適切的禁毒預防教育資源，守護無毒校園文化。



根據執法部門的統計數字，在2023年上半年審結而涉及毒品罪行的法院案件中，包括因販毒而被檢控的21歲以下青少年，定罪率均高近9成。禁毒處發言人強調，年輕並不是求情理由，亦提醒年輕人，干犯毒品罪行會負上嚴重刑責，青少年切勿因一時貪念而斷送前途，更不應以販運毒品賺取收入或解決財政問題，這些罪犯最終都會難逃法網；販運10克以下可卡因已可判2至5年監禁。

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責任編輯：楊佩瑩