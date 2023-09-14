【手機輻射】iPhone12檢出電磁輻射超標　法國勒令禁售或將全國回收【附9大抗輻射食物】

▲ iPhone12檢出電磁輻射超標，法國勒令禁售或將全國回收。

昨日（13日），Apple發布全新iPhone 15系列，但法國輻射監管機構亦於12日宣布，因iPhone 12的電磁波輻射量（SAR）值超標，故要求蘋果公司即日起在當地停售iPhone 12。

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據《路透社》報道，法國國家頻譜管理局（ANFR）表示，iPhone 12所釋放的電磁波超出容許範圍。經ANFR實驗室模擬測試發現，把iPhone 12握在手中或放入口袋的情況下，人體吸收的電磁波能量是每公斤5.74瓦，高於歐盟標準的每公斤4瓦。當局又指，根據實驗室模擬測試結果，若把電磁波測試的位置拉開至距離iPhone 12達5厘米的地方，就符合相關限制。

法國數碼經濟部部長Jean-Noël Barrot在12日接受《巴黎人報》採訪時指，蘋果公司只要進行軟件更新就可解決相關問題。他預計蘋果公司將在兩周内做出回應，否則會勒令召回所有在售的iPhone 12。

法律對所有企業一視同仁，包括科技巨頭。

據報道，法國監管機構將把上述調查結果轉交給其他歐盟成員國監管機構。目前，許多國家的監管機關已針對手機可能釋出的電磁輻射量設立限制，防止對人體健康造成不良影響。不過，世界衛生組織曾表示，經大量研究，尚無法確定使用手機會對健康造成不良影響。

蘋果公司回應指出，iPhone 12已獲得多個國際機構認證，確認符合全球所有法規和標準，並已向法國和相關代表提供多個Apple及獨立第三方實驗室的結果，證明其合規性。

9種抗輻射食物

註冊營養師JIM LAU曾接受TOPick訪問時表示，輻射一旦進入人體，其實是會令細胞受影響，繼而產生出一些毒素及自由基。在這情況下，他指最好的對抗方法，是食用一些高抗氧化水果，例如藍莓、草莓、菠菜、羽衣甘藍、紫洋蔥...有助溶解沉澱在細胞內的毒素，使之隨尿液排出，以中和自由基的傷害。

此外，JIM還分享了9種抗輻射食物，他亦強烈推薦食用番茄，指番茄亦是良好抗輻射的食物，因為有豐富的茄紅素，是強力油溶性的抗氧化劑；亦有助於對抗侵入人體的自由基，在皮膚的表層形成一道天然屏障，有效阻止紫外線、輻射對肌膚的傷害。JIM提醒市民平日亦要多食用含有豐富的維他命C、D、E食物，以幫助DNA修補。

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責任編輯：羅嘉欣