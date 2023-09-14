【創新幼教】馬會推「探索學習」助幼兒提升判斷力　惠及本港7個地區

▲ 新一階段為期四年的賽馬會「智．幼．趣」計劃將會把「探索式學習」從校本擴展至區本。（有關機構提供）

由香港賽馬會慈善信託基金、耀中幼教學院及職業訓練局主辦，為期三年的賽馬會「智．幼．趣」計劃，由2020年起開始首階段活動，為本地教育人士及家長提供適合幼兒的教學資源、培訓支援及家校社網絡，讓他們引導幼兒從校內及日常生活中進行各種「探索式學習」，計劃至今舉辦三年，已惠及20間學校、132名在職教師、509名準教師、超過2300名幼兒及其家庭。

最新影片推介：

計劃重點包括開發全港首套三合一「探索式學習」教學資源」JumpStarter，即雙語兒童故事書、教師指南及家長指南、訓練全港首批「探索式學習」的種子老師、及打造「耀學園親子之旅〉」，實行以「家、社、校」攜手推動本地幼兒教育發展。

計劃日前舉行「智．幼．趣」國際研討會暨總結，以「通過兒童為本的探索 釋放創新」為主題，由國際、內地及本地幼教專家與學者，就「探索式學習」分享最新教育趨勢，提出各種創新教學策略與方法。

計劃聯席總監陳裕榮博士表示，歷時三年的計劃中，研究團隊一直為各對象進行觀察與評估，發現有參與計劃的兒童在探索興趣、態度及技能等12個重要指標，對比同齡幼兒較為優勝。

幼兒解難能力提升

香港專業教育學院（IVE）沙田院校幼兒、長者及社會服務系徐羅麗萍表示，過去三年，學系透過師資培訓計劃的工作坊及到校支援服務，協助132名分別來自20間種籽學校的在職老師，掌握幼兒發展的適切性，建立推行幼兒STEM專題研習活動的信心。

「2022年推行幼兒STEM研習，展示了老師引導幼兒運用工程設計流程，解決生活中的難題，激發他們的創意，與人溝通及協作，學習判斷、觀察等能力」。徐羅麗萍指，老師發現透過STEM研習的幼兒，會習慣發掘日常生活中問題，主動提出處理方法，對環境中新事物表現更好奇。

而家長方面，研究顯示，已參與計劃的家長在教養技巧、態度和效能上，都明顯優勝剛參與計劃的家長，他們是絕對有能力與信心，幫助其子女進行探索式學習。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

新一期計劃已展開

最新階段、為期四年的賽馬會「智．幼．趣」計劃已啟動，計劃將會把「探索式學習」從校本擴展至區本，針對本地七大基層社區，豐富社區幼兒探索資源，以遊戲帶動探索，為幼兒長遠學習的興趣、態度和技巧打下基礎。

新計劃目標會惠及240名校長、1400名教師及440名準教師，及超過一萬四千名幼兒及其家庭，而觀塘、葵青、黃大仙、北區、深水埗、屯門和元朗等將成為重點支援區域，為區內基層兒童、教育者及家長提供適合的教學資源、培訓及支援，及早引領幼兒展開探索之旅。

新計劃內容將會「升呢」，JumpStarter會加入材料包及線上版，讓家長和老師可按幼兒需要，將學習資源個人化，而全新的親子探索之旅將走進社區，與家長及幼兒在熟悉的環境動手探索，令體驗更充實。

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳