【學校動態】明道小學推「五大素養」教育　創作主題曲及吉祥物把主題具體化

▲ 新開始，明道小學推行「五大素養」教育，培育學生需要具備的能力元素，以面對未來不同的挑戰。

雖然新學年開學遇上颱風，港澳信義會明道小學（下稱「明道小學」）全體教職員仍堅持為開學做足準備，讓學生享受一個特別的開學日。

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明道小學位於將軍澳調景嶺已越廿載，一直以基督精神致力提供優質教育，培育學生德、智、體、群、美及靈育的均衡發展。現今世代資訊爆炸，科技日新月異，學生成長需要具備正確的價值觀及積極正向的態度，因此，裝備孩子擁有能力迎向未來是學校刻不容緩的使命。新學年，新開始，明道小學推行「五大素養」教育，培育學生需要具備的能力元素，以面對未來不同的挑戰。

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五大素養包括︰

1. 實踐聖經真理/健康正向

「我們愛，因為神先愛我們。」（約翰壹書四章十九節）

本校是一所基督教學校，以聖經的真理教導作為教育的核心價值，我們以上帝的愛去愛護每一位學生，並教導學生實踐彼此相愛。生活上能夠實踐聖經真理是通往健康正向生活之鑰匙，要幫助學生迎接未來的挑戰，建立健康正向的生活是不容忽視的。

2. 終身學習/閱讀

明道小學是一所「愛閱讀」的學校，本校連續三年榮獲香港公共圖書館頒發的「最積極推動閱讀學校」獎項。良好的閱讀能力能夠為終身學習奠定穩固的基礎，因此，閱讀是本校一直重視的能力之一。

3. 合作/溝通

未來的社會重視人與人之間的溝通，學習善於與人合作並建立夥伴關係，以及與他人互動，清晰地表達意見是迎接廿一世紀挑戰必須具備的能力與態度，本校透過正規課程及非正規課程全面建立學生與人合作及溝通的共通能力。

4. 創意/解難

本校的STEAM教育為所有學生而設，透過加強基礎科學、科技和數學的學習，以科本及跨學科的學習模式及多元化的學習經歷，配合香港未來發展創科的大方向，讓學生從小培養學習數理科技的興趣，並啟發學生創意潛能及解難能力，讓學生提出原創意念，妥善解決問題，細心思考，找出解決困難的方案，目的是建立學生廿一世紀能力。

5. 服務他人/良好公民

「服務學習」是透過「服務」經驗而獲得「學習」及「成長」的果效，本校重視學生具備服務他人的精神，讓學生明白其重要性，建立良好公民的態度。老師按著不同年級學生的特質，協助他們學習不同層次的服務，務求每位同學都有服務的經驗，達至「非以役人、乃役於人」的目標。

為了讓學生更具體掌握「五大素養」的特質，明道小學創作了五位色彩繽紛的貓頭鷹小主角，以具體及形象化的方式將「五大素養」特質呈現出來。在開學禮中，老師精心介紹五位小主角，他們分別是康妮、博士、樂言、智多多及德仔，學生們反應熱烈，十分喜歡！學校還透過四周環境佈置、教材設計及學生手冊，將形象鮮明的小主角遍佈校園，讓「五大素養」教育與學生的學習結連。

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此外，明道小學更創作了主題曲「創造新篇」，在開學禮首次播出，歌曲的創作意念是透過音樂將學校的「五大素養」教育及「關注事項」融入生活。在新學年，明道小學繼續秉承辦學宗旨，積極培育學生全人發展。

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責任編輯︰王明芳